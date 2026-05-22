5月報稅季 加密貨幣信用卡消費也有課稅風險？會計師解析三大情境

加密貨幣的出現點燃了新一代的金融革命，更衍生出許多新的稅務議題。例如：將比特幣賣成穩定幣需不需要課稅？什麼情況下算是「實現獲利」？相信都是虛擬資產投資人曾經煩惱過的議題。XREX交易所旗下Podcast節目《Web3大西進》邀請到安侯建業（KPMG）台灣所稅務投資部執業會計師洪銘鴻（Rick），針對三種常見情境逐一拆解，看懂潛在稅務風險。

情境一：虛擬資產投資，怎麼樣算是實現獲利？

洪銘鴻表示，投資人需要先釐清所得實現的時機點。他指出，無論是國內或海外所得的認定，原則上都為「現金基礎」，也就是說，當投資人將加密貨幣出金並轉入銀行帳戶，無論是新台幣或美金、國內或海外帳戶，所得即算實現，需要納入申報。

舉例來說，若花新台幣100萬元元元買入一檔加密貨幣，漲到250萬元元元後出金轉入銀行帳戶，這樣所得就算是已經實現了。

情境二：將虛擬資產轉成穩定幣，算是實現獲利、需要課稅嗎？

若將A加密貨幣換成穩定幣等其他加密貨幣，因為全程未接觸法幣，洪銘鴻坦言，這個情境目前在實務課稅上仍存在爭議，「一派說法是，因為還沒有變成貨幣利得，所以所得尚未實現；從另一個角度看，所得稅法對『資產與資產之間的互換』有明確規定，資產的交換其實就是買賣，是要被課稅的。」

洪銘鴻舉例：假設以100萬元買入A幣，漲至250萬元後換成等值的B幣，可以拆解成兩個動作來理解。先以250萬元賣出A幣，實現150萬元利得；再以250萬元買入B幣，則取得成本歸零重計。

然而他也強調，財政部去年1月向立法院提交的「加密貨幣所得課稅規定」書面報告中，僅說明加密貨幣所得屬「財產交易所得」，對於幣幣轉換過程中的課稅細節並未進一步規範，洪銘鴻說：「不同加密貨幣之間的轉換，會不會被認定成所得已實現，這個有待後續進一步釐清。」

情境三：用加密貨幣信用卡消費，需要課稅嗎？

目前市面上有許多業者推出加密貨幣信用卡，概念類似於簽帳卡（Debit Card），需要先將穩定幣等加密貨幣存入卡片帳戶內，消費時會立即從帳戶中扣款。那麼如果將虛擬資產的獲利，轉入加密貨幣信用卡消費，是否需要課稅呢？

洪銘鴻表示，雖然加密貨幣信用卡的交易，沒有轉換成一般的貨幣進到銀行體系裡面，「但你已經把它拿來當作交易工具、當作現金（Cash）付錢了。從我的觀點來看，我認為它的所得已經算實現了。」

他提醒，這個情況若未來真的碰到，但法令上沒有特別的規定，稅務機關可能會援引「實質課稅原則」來認定此類交易，還是存在ㄧ定的課稅風險，需要特別留意。

綜觀上數三種情境，出金轉入銀行帳戶的課稅方向最為清晰；幣幣互換與加密貨幣信用卡消費，則均處於規範尚未明確的領域。洪銘鴻建議，在《虛擬資產服務法》正式落地之前，投資人應完整保留每一筆交易的成本紀錄與金流憑證，以備稅務機關查核時能夠清楚說明並確保自己的權益。