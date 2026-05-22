攤商索取進貨發票 能抵稅

不少小商家、攤商適用「小規模營業人」課稅方式，雖免開統一發票，但只要購買營業用貨物或勞務時，有索取憑證（如進貨發票），並依規定申報，其中載有的營業稅額，仍有10%可用來扣抵營業稅。

財政部台北國稅局表示，小規模營業人是指每月銷售額未達20萬元者，由國稅局查定銷售額及營業稅額，多數適用1%營業稅率，並按季開單課稅。

為鼓勵小規模營業人索取統一發票，若在購買營業上使用的貨物或勞務時，取得載有店家名稱、統一編號及營業稅額的合法憑證，且沒有《營業稅法》不得扣抵情況，就可依規定申報。

舉例來說，某便當店經查定每月銷售額15萬元，每月營業稅額為1,500元，第4季查定營業稅額4,500元；若業者已取得符合規定的進項憑證，且進項稅額合計3,000元，就可扣減其中10%，也就是300元，扣減後實際應繳營業稅為4,200元。