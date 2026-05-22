工廠停工 房屋稅仍可減半

工廠暫時停工，不代表房屋稅優惠一定會被取消。彰化縣稅務局提醒，合法登記工廠，只要廠房仍維持原本生產用途，且生產機器設備沒有搬離，即使進入停工狀態，仍可繼續適用房屋稅減半課徵優惠。但若停工期間已改作其他用途、閒置未使用，或出租給其他公司，優惠資格就可能被取消。

稅務局指出，《房屋稅條例》規定，合法登記工廠供直接生產使用的自有房屋，可減半徵收房屋稅。不過，近來發現許多業者誤以為只要工廠停工，房屋稅優惠就會自動失效，實際上仍須視廠房實際使用情況判定。

稅務局解釋，所謂合法登記自有廠房，是指已依規定完成工廠登記，且供生產所須使用的建物，包括廠房、倉庫、冷凍廠及研究化驗室等。若工廠只是暫停生產，但機器設備仍留置於廠內，且沒有變更用途，代表廠房仍維持生產準備狀態，仍可繼續適用減半課徵房屋稅。