2026報稅／申報執業收入 當心五錯誤

財政部高雄國稅局提醒，執行業務者申報綜所稅時，最常出現五大錯誤，包含漏報扣繳憑單收入、補助款、獨資負責人列報自身薪資費用、列報與業務無關費用、未區分與家庭合用部分等，提醒執行業務者留意相關規定。

執行業務者及私人辦理補習班、幼兒園、養護療養院所等其他所得者，都應依法設置帳簿、完整保存交易憑證，並依實際經營情況核實申報收入、費用及計算所得。每年5月報稅期間，國稅局發現不少業者因不熟悉規定而發生漏報或誤報，主要有五大樣態。

首先是短漏報扣繳憑單收入，例如業務收入、銀行利息收入等，建議利用組織及團體憑證，至財政部稅務入口網查調資料，降低漏報風險。

第二大常見錯誤，則是漏報各項補助款或勞退基金帳戶結清餘額。國稅局提醒，若補助款不屬於免稅性質，就應列入業務收入申報；此外，勞退基金帳戶結清後的累積餘額，也應轉列當年度收益申報，若有自費收入，同樣不可漏報。

第三大地雷，則是獨資負責人列報自己的薪資、伙食費及租金支出。國稅局表示，依「執行業務所得查核辦法」規定，獨資負責人不得列報自己的薪資費用、伙食費，以及自有房屋供本人執業使用的租金支出，是最常見的錯誤之一。

第四大問題，則是家庭與營業支出混合列報。許多工作室或小型業者會在住家營業，但相關費用不能全額申報。國稅局指出，例如房屋租金應按實際營業使用面積比例計算；水電瓦斯、郵電費及汽車相關費用等，原則上則按二分之一減除。

第五大地雷是列報與業務無關的費用。國稅局表示，依規定，只有與執業直接相關且必要支出才能列報。