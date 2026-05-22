中小企轉型升級 擬予優稅

賴清德總統就職二周年，提出千億計畫，要加速中小微企業及傳產升級轉型。經濟部長龔明鑫昨（21）日表示，經濟部已研擬中小微企業轉型升級方案法制化，千億元主要用來加碼補強中小企業出口和接單布局，給予長期性支持。

賴總統執政二周年，宣布將祭出為期八年的千億預算支持中小微企業；行政院長卓榮泰也表示，國發會、經濟部、勞動部正研擬《中小微企業轉型升級條例》，將挹注更大預算，照顧傳統產業發展。

龔明鑫昨日出席經濟部業務會報前受訪表示，目前規劃將現有轉型升級作法，與現行《中小企業發展條例》整併，目標在立法院下會期提出修法草案送審。

龔明鑫表示，法制化設計將不僅納入中小企業升級轉型，同時考量高科技業發展，也需要傳產生態系支撐，因此也可與財政部討論，給予升級轉型的稅制誘因，來強化材料、設備等供應鏈與生態系，使科技成長動能可外溢至傳統產業與相關周邊產業。

龔明鑫指出，政府已連續兩年投入百億元預算支持中小企業，並持續推動中小微企業多元振興方案，但台灣約有170萬家中小企業，仍可能有照顧不及之處，因此賴總統提出加碼構想，經濟部後續將檢視中小企業出口、外銷拓展等面向是否需要再強化。

龔明鑫指出，近年已有特別預算協助中小企業因應挑戰，但多為短期措施，若能有長期性預算來源，對中小企業的幫助會比較大，可確保穩定性及持續性。

因此龔明鑫表示，在制度設計方面將朝法制化方向研議，將升級轉型等政策工具制度化，並與中小企業發展條例整併，但需與行政院討論。他表示，希望能趕緊擬定草案後送行政院審查，盡快在下會期送至立法院。

現行中小企業發展條例主要為提升中小企業競爭力，涵蓋中小企業融資、研發、租稅優惠、創業輔導、轉型升級及拓展市場等多面向輔導措施。在融資支持方面，透過中小企業信保機制，協助企業取得銀行貸款，並提供創業貸款與政策性專案融資；在租稅優惠方面，則包括研發支出投資抵減、及調升基層員工薪資加成減除措施。