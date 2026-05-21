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電影、演唱會、球賽精彩又免娛樂稅 北市稅處呼籲免稅利益回饋消費者

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
看電影、演唱會、藝文表演及各類運動賽事，將全面免徵娛樂稅。圖／臺北市稅捐稽徵處提供
看電影、演唱會、藝文表演及各類運動賽事，將全面免徵娛樂稅。圖／臺北市稅捐稽徵處提供

娛樂稅法修正案22日開跑上路了！看電影、演唱會、藝文表演及各類運動賽事，將全面免徵娛樂稅，台北市稅捐稽徵處表示，已於5月8日發函呼籲相關業者，將免稅利益回饋消費者，串聯場館、賽事、表演、觀光與商圈，打造北市成為全台最友善的藝文與運動城市。

北市稅處表示，台北市不僅是全國首創調降藝文活動娛樂稅率的地方政府，更是在疫情期間，唯一主動全面減半課徵娛樂稅的城市，以實際行動陪伴產業度過艱困時期。如今隨著修法正式上路，北市全力配合中央免徵本市藝文表演與運動賽事娛樂稅，勢將吸引更多國際級演唱會及大型賽事在臺北舉辦，進一步帶動演唱會經濟、城市觀光與周邊商機，讓臺北成為亞洲重要的藝文與運動盛會城市，實現以文化鑄造臺北靈魂、運動躍動城市活力的願景。

北市稅處進一步指出，只要是在今年5月22日以後舉辦演唱會、戲劇、音樂演奏等表演活動，都可以不用繳納娛樂稅，降低主辦單位成本，北市稅處也於今年5月8日發函呼籲相關業者，將免稅利益回饋消費者，吸引更多活動與遊客，一起帶動地方觀光與經濟發展。

民眾如有任何疑義或繳稅問題，可就近向北市稅處所屬分處洽詢，亦可撥打0800-000321免付費電話或該處服務電話02-23949211轉分機181、182有專人為您服務。

免稅 娛樂稅 演唱會

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