加熱菸2個月違規攜帶近2.8萬條 臺北關提醒：勿自國外購買入境

衛福部去年通過審查的14品項加熱菸及4款組合元件，但臺北關指出，海關於今年2月至4月間在桃園國際機場，查獲違規攜帶加熱菸件數計384件，近2.8萬條。臺北關提醒，目前旅客僅得攜帶自國內免稅商店購買、且經衛福部審查通過之加熱菸入境，臺北關提醒，旅客勿自國外購買加熱菸攜帶入境，以免違規受罰。

臺北關表示，為配合衛生福利部2025年10月公布通過健康風險評估審查之14品項加熱菸及4款組合元件，財政部於今年1月30日修正之入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法，將經衛福部核定通過健康風險評估審查之指定菸品納入免稅菸之品目範圍。

根據通過審查之加熱菸，臺北關指出，自今年2月起，開放於國內免稅商店銷售，目前旅客僅得攜帶自國內免稅商店購買、且經衛福部審查通過之加熱菸入境，臺北關提醒旅客勿自國外購買加熱菸攜帶入境，以免違規受罰。

臺北關進一步說明，依據入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法第11條第1項第2款規定，年滿20歲之入境旅客，得攜帶自用免稅菸品數量為捲菸200支或雪茄25支或菸絲1磅或經衛福部核定通過健康風險評估審查之指定菸品200支。旅客於國內免稅商店購買加熱菸時，請注意是否超過免稅數量​。

臺北關最後表示，海關於今年2月至4月間在桃園國際機場，查獲違規攜帶加熱菸件數計384件，近2.8萬條。該關提醒旅客，攜帶加熱菸入境，應確認相關規定及產品來源，如對攜帶物品有通關疑問，可至該關網頁查詢或利用免付費專線「0800-311006」洽詢，亦可於入境時，擇由紅線檯通關，以確保通關順利，並維護自身權益。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康