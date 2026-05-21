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2026報稅／申報股利所得 節稅有訣竅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

每年5月報稅季，投資人常關注股利所得該如何申報最划算。財政部提醒，股利所得採「二擇一」課稅制度，民眾可選擇「合併計稅」或「分開計稅」，不同所得級距適合方式也不同，若選對方式，不但能省稅，有些人甚至還有機會退稅。

今年申報去年度綜所稅時，若民眾去年有領取股利，應留意課稅方式分為兩種。

第一種為「合併計稅」，較適合中低所得族群。股利所得會併入綜合所得總額課稅，再按股利所得的8.5%計算可抵減稅額，每一申報戶最高可抵減8萬元。

財政部解釋，若民眾本身適用5%或12%較低稅率，加上股利抵減機制後，整體稅負通常較低，甚至有望退稅。

第二種則是「分開計稅」，較適合高所得族群。股利所得直接按28%單一稅率單獨課稅，不併入綜合所得總額，再與其他所得計算出的應納稅額加總。

財政部指出，若納稅人本身適用30%或40%綜所稅級距，若再把股利併入綜所稅，整體稅負可能更高，因此不少高所得者會選擇28%分開計稅，以降低稅負。

至於適用20%稅率的民眾，則是最需要實際試算的一群，是否划算除與所得級距有關，也要看股利金額高低、股利占總所得比重，以及可抵減稅額是否已達上限，不能單純只看稅率判斷。

舉例來說，納稅人小明不含股利所得的綜合所得淨額為110萬元，股利所得30萬元，若無其他扣除額情形下，綜所稅適用稅率20%，若選擇合併計稅，總所得淨額為140萬元，應納稅額13.23萬元，可適用股利可扣抵稅額為2.55萬元（30萬元×8.5%），實際應繳稅額為10.68萬元。

若採分開計稅，股利所得單獨以28%計算，稅額為8.4萬元，其餘110萬元的綜合所得淨額，則適用12%稅率，稅額為9.07萬元，合計稅額為17.47萬元，兩者相比，採合併計稅可省稅6.79萬元。

財政部提醒，股利所得課稅方式採「二擇一」，一旦選定後，必須適用於當年度全部股利所得，不能部分採合併、部分採分開計稅。

股利 綜所稅 財政部

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