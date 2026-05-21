商家復業未申請 恐挨罰

財政部高雄國稅局提醒，營業人停業期間若已重新營業，須依法申請復業，否則可處1,500元至1.5萬元罰鍰，若涉及漏報營業稅，最重還恐被追稅、重罰，甚至停止營業。

高雄國稅局表示，依《加值型及非加值型營業稅法》規定，營業人若因故暫停營業，停業前須向主管稽徵機關申報核備；未來恢復營業時，也要重新辦理復業申請。

若未依規定辦理復業，國稅局除通知限期補辦外，可依法開罰1,500元以上、1.5萬元以下罰鍰；若期限內仍未補辦，可按次連續處罰。

國稅局指出，若營業人停業期間實際上仍有營業行為，還可能涉及逃漏稅問題。依規定，若查獲短漏報銷售額，除須補繳稅款外，還恐按漏稅額處五倍以下罰鍰，情節重大者甚至可被停止營業。

國稅局說，有旅館辦理停業，但消費者仍可用網路預約入住，等同持續營業，稽徵機關查獲，發現短漏報銷售額，不僅要求補辦復業、補繳稅款，也因違反營業稅法及稅捐稽徵法規定而遭處罰。