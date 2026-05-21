電影、演唱會 免課娛樂稅

總統昨（20）日修正公布《娛樂稅法》修正條文，娛樂稅課徵項目刪除藝文活動、競技比賽等，也就是說，電影、演唱會、球賽等，都免課娛樂稅。

另外，娛樂稅法保留舞廳或舞場、高爾夫球場及其他課稅項目，授權地方政府可予以停徵，同時調降舞廳、舞場及其他課稅項目的法定稅率上限，並定明由財政部公告其他課稅項目。

財政部說明，此次修法是基於稅制合理化目的及地方財政自主考量，刪除娛樂稅部分課稅項目及授權地方政府可停徵舞廳或舞場、高爾夫球場及其他課稅項目，有助周邊產業繁榮、促進地方觀光發展及經濟成長，進而帶動整體稅收增加，財政部也將加強宣導，讓各界充分瞭解，落實政策利民美意。

另外，財政部近期將就屬提供娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動供人娛樂之其他課稅項目辦理公告。