快訊

最後關頭逆轉！三星電子工會宣布暫緩罷工 暫時性協議交付表決

孝子淪賭鬼「狠偷傳家寶」 慈母幫背千萬債…1決定現曙光

押寶買盤進場卡位 台指期夜盤上半場飆逾500點

聽新聞
0:00 / 0:00

基金課稅眉角大揭密 掌握四大關鍵優化稅務

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著全球股市頻創新高，不少投資人手中基金已累積可觀報酬，也讓「基金獲利是否課稅」、「配息該如何申報」成為近期熱門議題。對此，「鉅亨買基金」指出，基金稅制相對複雜，尤其配息與資本利得的課稅邏輯，往往與投資人直覺存在落差，若未釐清容易在報稅時出現誤判。事先掌握關鍵原則，不僅能降低報稅風險，還有機會優化稅負，甚至可透過機制打造免稅賦的現金流，並兼顧資本利得成長機會。

針對投資人最關心的基金買賣價差（資本利得）課稅問題，「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，關鍵在「基金註冊地」的差異。境內基金無論投資標的是國內或海外，其資本利得皆免課稅；境外基金部分則屬海外所得，該年度海外所得若超過新台幣100萬元須納入基本所得，當整體基本所得額超過750萬元，超出部分適用20%最低稅負制。他也提醒，僅在實際賣出、實現獲利時才會計入所得，且若原本綜所稅繳的金額高於最低稅負金額時，就無須再多繳稅。

在基金配息課稅方面，張榮仁指出，需依「投資標的所在地」做判斷。投資於海外，配息屬海外所得，該年度海外所得達100萬元須納入基本所得，當整體基本所得額超過750萬元，超出部分課徵20%稅率；至於投資國內，則依性質適用不同規則。儲蓄利息併入綜所稅並享27萬元免稅額，債券利息採10%分離課稅；股票股利可選擇併入綜所稅並享8.5%可扣抵稅額（上限8萬元，換算大約94萬元的股利額度），或採28%分離課稅。他提醒，當單筆股利或利息逾2萬元時，會先扣2.11%補充保費，但申報時無須再重複計入。

從整體稅務規劃角度來看，張榮仁建議，投資人可透過分散收入來源來達到優化效果，若原本所得集中於境內，適度配置海外資產，有助於平衡整體稅率；對於高所得且股利金額較高者，採分離課稅通常較具優勢，反之則可選擇併入綜所稅以享受扣抵優惠。此外，透過分散配息或控制單筆利息金額，也有助降低補充保費負擔。他特別提醒，海外配息與資本利得無法互相抵減，規劃時須審慎評估。

另外，若投資人希望兼顧資本成長與穩定現金流，同時降低稅負，張榮仁建議可善用「自由Pay」機制。此機制透過提領資本利得打造類配息的現金流，提領金額與時間皆可自行設定，並可依市場與需求彈性調整。無現金需求時可先將提領率設定為0%，讓資金持續累積；有需要時再啟動提領，實現「靈活領取、操之在我」的理財新模式。搭配境內基金，還可享資本利得免稅優勢，整體稅務效率將更優於傳統配息產品。

基金 配息 機制

延伸閱讀

華南永昌證券揭稅務優化攻略

天時地利人和 新興市場股債匯收益機會

115年報稅攻略！3種收入級距節稅重點 理財顧問教怎麼報最省

1人工作者節稅必學！二手網拍、直播打賞...免課稅？年收入逾200萬 3大項可列舉扣除

相關新聞

繼承父母土地、夫妻贈與都要看！ 少做這步驟地價稅五倍起跳

土地繼承、贈與後別以為稅率會自動延續。台中稅務局提醒，原本適用自用住宅用地稅率千分之2的土地，只要發生繼承、贈與、買賣，甚至夫妻贈與等情況，導致土地所有權人變更，即使房屋用途與戶籍都沒改變，新所有權人仍必須重新申請自用住宅用地優惠稅率，否則將改按一般用地稅率千分之10至千分之55課徵。

0至18歲支持方案 財部研議育嬰宅減稅、中小學扣除額

政府擬推出0至18歲全程支持方案，除成長津貼外，租稅減負也成為立法院關注焦點。財政部長莊翠雲今（20）日在立法院財委會表示，育嬰家庭住宅給予房屋稅、地價稅優惠，以及7至18歲子女增設扣除額，都是目前研議方向，將配合行政院整體方案通盤規畫。

財團法人免稅資格有眉角 勤業眾信：4年期限最重要

不少教育、文化、公益與慈善性質的機關團體，為了保住免稅資格，會針對年度結餘款編列「使用計畫」。不過，勤業眾信提醒，若沒有依規定時限執行完成，恐怕不只是剩餘款項被補稅，而是整筆結餘款都可能遭國稅局追稅。

統一發票千萬獎超過300張沒人領 財長承諾調整獎項規畫

立委今（20）日在立法院質詢時指出，自民國100年財政部增設千萬元特別獎以來，累計已開出1250張千萬大獎，但其中有304張未兌領，等於平均每4張就有1張沒人領，要求財政部重新檢討獎項結構，「大獎下修、小獎上修」。財政部長莊翠雲則回應，會重新檢討獎項配置與規畫。

職場霸凌 檢視五個要件

同事訂雞排沒揪算是職場霸凌嗎？勞動部職安署昨（19）日表示，必須要符合五要件，例如發生於勞動場所且為執行職務過程、行為逾越業務必要且合理範圍等，在經過調查程序後，才能認定為職場霸凌。常見申訴案例還包括主管不給假、工作群組講壞話等。

免提移轉訂價報告 三情境

財政部台北國稅局表示，若企業去年與關係人間從事「受控交易」，今年5月申報去年營所稅時，原則上都須依規定備妥「移轉訂價報告」，不過針對收入規模較小、受控交易總額不高、風險較低的企業，有三種情況可豁免，可改以規定文據取代移轉訂價報告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。