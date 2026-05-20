快訊

賴總統提0至18歲每月領5千「兒少成長津貼」 衛福部曝初步規畫不排富

北市私立復興高中小學部疑食物中毒！12人上吐下瀉 衛生局證實

獨／浩子不理財驚覺入不敷出！拿房貸款千萬押3檔ETF 剛進場虧錢驚恐心聲曝

聽新聞
0:00 / 0:00

「娛樂稅法」修正條文正式公告 財政部近期盤點其他娛樂課稅項目

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

總統20日修正公布娛樂稅法第2條、第5條、第6條、第10條及第17條條文，修正重點為刪除藝文活動，如電影、演唱會等，及競技比賽，如各類球賽之娛樂項目，保留舞廳或舞場、高爾夫球場及其他課稅項目，授權地方政府得予以停徵，同時調降舞廳、舞場及其他課稅項目之法定稅率上限，並定明由財政部公告其他課稅項目。

財政部說明，這次修法係基於稅制合理化目的及地方財政自主考量，刪除娛樂稅部分課稅項目及授權地方政府得停徵舞廳或舞場、高爾夫球場及其他課稅項目，應有助周邊產業繁榮、促進地方觀光發展及經濟成長，進而帶動整體稅收增加，財政部也將加強宣導，讓各界充分瞭解，落實政策利民之美意。

另外，財政部近期將就屬提供娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動供人娛樂之其他課稅項目辦理公告。財政部官員解釋，過去有些提供娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動適用解釋令的方式，例如遊樂園、網咖、夾娃娃機、卡拉ok等，但因為法條刪除後，這些項目也會一併檢討，近期也將進行檢討，讓資徵納雙方依循。

財政部 娛樂稅

延伸閱讀

2026報稅／信託房屋公益出租 享優稅

1人工作者節稅必學！二手網拍、直播打賞...免課稅？年收入逾200萬 3大項可列舉扣除

房屋稅5月開徵！先看懂囤房稅2.0， 再檢查房屋保險缺口

115年報稅攻略！3種收入級距節稅重點 理財顧問教怎麼報最省

相關新聞

0至18歲支持方案 財部研議育嬰宅減稅、中小學扣除額

政府擬推出0至18歲全程支持方案，除成長津貼外，租稅減負也成為立法院關注焦點。財政部長莊翠雲今（20）日在立法院財委會表示，育嬰家庭住宅給予房屋稅、地價稅優惠，以及7至18歲子女增設扣除額，都是目前研議方向，將配合行政院整體方案通盤規畫。

統一發票千萬獎超過300張沒人領 財長承諾調整獎項規畫

立委今（20）日在立法院質詢時指出，自民國100年財政部增設千萬元特別獎以來，累計已開出1250張千萬大獎，但其中有304張未兌領，等於平均每4張就有1張沒人領，要求財政部重新檢討獎項結構，「大獎下修、小獎上修」。財政部長莊翠雲則回應，會重新檢討獎項配置與規畫。

繼承父母土地、夫妻贈與都要看！ 少做這步驟地價稅五倍起跳

土地繼承、贈與後別以為稅率會自動延續。台中稅務局提醒，原本適用自用住宅用地稅率千分之2的土地，只要發生繼承、贈與、買賣，甚至夫妻贈與等情況，導致土地所有權人變更，即使房屋用途與戶籍都沒改變，新所有權人仍必須重新申請自用住宅用地優惠稅率，否則將改按一般用地稅率千分之10至千分之55課徵。

財團法人免稅資格有眉角 勤業眾信：4年期限最重要

不少教育、文化、公益與慈善性質的機關團體，為了保住免稅資格，會針對年度結餘款編列「使用計畫」。不過，勤業眾信提醒，若沒有依規定時限執行完成，恐怕不只是剩餘款項被補稅，而是整筆結餘款都可能遭國稅局追稅。

職場霸凌 檢視五個要件

同事訂雞排沒揪算是職場霸凌嗎？勞動部職安署昨（19）日表示，必須要符合五要件，例如發生於勞動場所且為執行職務過程、行為逾越業務必要且合理範圍等，在經過調查程序後，才能認定為職場霸凌。常見申訴案例還包括主管不給假、工作群組講壞話等。

免提移轉訂價報告 三情境

財政部台北國稅局表示，若企業去年與關係人間從事「受控交易」，今年5月申報去年營所稅時，原則上都須依規定備妥「移轉訂價報告」，不過針對收入規模較小、受控交易總額不高、風險較低的企業，有三種情況可豁免，可改以規定文據取代移轉訂價報告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。