「娛樂稅法」修正條文正式公告 財政部近期盤點其他娛樂課稅項目

總統20日修正公布娛樂稅法第2條、第5條、第6條、第10條及第17條條文，修正重點為刪除藝文活動，如電影、演唱會等，及競技比賽，如各類球賽之娛樂項目，保留舞廳或舞場、高爾夫球場及其他課稅項目，授權地方政府得予以停徵，同時調降舞廳、舞場及其他課稅項目之法定稅率上限，並定明由財政部公告其他課稅項目。

財政部說明，這次修法係基於稅制合理化目的及地方財政自主考量，刪除娛樂稅部分課稅項目及授權地方政府得停徵舞廳或舞場、高爾夫球場及其他課稅項目，應有助周邊產業繁榮、促進地方觀光發展及經濟成長，進而帶動整體稅收增加，財政部也將加強宣導，讓各界充分瞭解，落實政策利民之美意。

另外，財政部近期將就屬提供娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動供人娛樂之其他課稅項目辦理公告。財政部官員解釋，過去有些提供娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動適用解釋令的方式，例如遊樂園、網咖、夾娃娃機、卡拉ok等，但因為法條刪除後，這些項目也會一併檢討，近期也將進行檢討，讓資徵納雙方依循。