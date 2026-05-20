繼承父母土地、夫妻贈與都要看！ 少做這步驟地價稅五倍起跳

土地繼承、贈與後別以為稅率會自動延續。台中稅務局提醒，原本適用自用住宅用地稅率千分之2的土地，只要發生繼承、贈與、買賣，甚至夫妻贈與等情況，導致土地所有權人變更，即使房屋用途與戶籍都沒改變，新所有權人仍必須重新申請自用住宅用地優惠稅率，否則將改按一般用地稅率千分之10至千分之55課徵。

實務上，最常見的情況，就是民眾繼承父母土地後，認為原本就是自住房屋、戶籍也沒遷出，因此誤以為優惠稅率會自動延續，結果忘記重新提出申請，等到收到地價稅單才發現稅金大增。

稅務局解釋，土地移轉後，課稅主體已從原所有權人變成新所有權人，因此必須重新審查是否符合自用住宅用地資格。換句話說，即使土地用途完全沒變，只要所有權人不同，就不能直接沿用原本的優惠稅率，必須重新向地方稅稽徵機關提出申請，經審核通過後，才能繼續適用千分之2的自住優惠稅率。

若沒有重新申請，土地就會被改按一般用地稅率課徵。由於一般地價稅稅率最低就達千分之10，最高更可到千分之55，與自住優惠稅率千分之2相比，稅負差距相當明顯。

稅務局也提醒，符合自用住宅用地條件的民眾，務必在地價稅開徵40日前提出申請，今年截止日為9月22日，如遇假日則順延至下一個工作日。若在期限內完成申請，當年度即可適用優惠稅率；若超過期限才申請，則必須等到次年才能適用，民眾不可不注意。