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0-18國家養 莊翠雲透露育嬰住宅持有稅減免、補足7至18歲扣除額

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

行政院長卓榮泰提出「0到18歲國家養」，透露育嬰住宅減稅。財政部長莊翠雲20日上午在立法院財政委員會表示，目前育嬰住宅減免房屋稅與地價稅、補足7至18歲的扣除額等，目前都是研議方向。

行政院長卓榮泰宣布「0-18歲全程支持計畫」，其中，包括將彈性育嬰假升級為「育兒假」，到6歲前都適用；推動婚育居住減稅優惠；以及「婚假、產假、陪產假」會進行更合理規劃。整體方案預計28日送行政院院會核定。

民進黨立委李坤城上午在質詢提到，行政院提出的育嬰住宅減稅優惠，是否提供階段性房屋稅的地價稅減免？莊翠雲坦言，「有這個方向，但還要去細部討論」。至於幼兒學前特別扣除額是否再調高？莊翠雲回應，幼兒學前特別扣除額已於2024年調高，目前已經適用中。

李坤城指出，目前6歲以下有幼兒學前特別扣除額，18歲以上有教育學費特別扣除額，但在7至18歲這之間沒有扣除額可適用，有沒有機會補上去？莊翠雲表示，這是「我們研議的方向」，行政院將會提出一個整體的方案。

另外，國民黨立委林德福特別指出，政府近年雖然已提高部分扣除額，但實際上，教育學費特別扣除額並不適用於國小到高中這時間，在國小安親班、高中補習費等支出仍無法列入扣除，這些費用對生養小孩的家庭來說，仍然是沉重的負擔。

莊翠雲表示，「0到18歲全程支持方案」是國家針對少子女化的整體戰略目標，會有整體的規劃，將從生育、養育到教育階段進行完整計畫，希望對家長達到「減負擔、增福利」效果，而不是只看單點增減。

莊翠雲 卓榮泰 地價稅

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