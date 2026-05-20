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0至18歲支持方案 財部研議育嬰宅減稅、中小學扣除額

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
政府擬推出0至18歲全程支持方案，租稅減負也成為立法院關注焦點。財政部長莊翠雲今日在財委會表示，育嬰家庭住宅給予房屋稅、地價稅優惠，以及7至18歲子女增設扣除額，都是目前研議方向。圖／本報資料照片
政府擬推出0至18歲全程支持方案，租稅減負也成為立法院關注焦點。財政部長莊翠雲今日在財委會表示，育嬰家庭住宅給予房屋稅、地價稅優惠，以及7至18歲子女增設扣除額，都是目前研議方向。圖／本報資料照片

政府擬推出0至18歲全程支持方案，除成長津貼外，租稅減負也成為立法院關注焦點。財政部莊翠雲今（20）日在立法院財委會表示，育嬰家庭住宅給予房屋稅、地價稅優惠，以及7至18歲子女增設扣除額，都是目前研議方向，將配合行政院整體方案通盤規畫。

總統賴清德就職兩周年宣布，將提供0至18歲成長津貼，每人每月5000元。行政院也預告提出全程支持方案，盼從津貼、托育、教育與租稅面向，降低家庭養育負擔。

立委關切，現行稅制對育兒家庭的支持仍有斷點。6歲以下幼兒可適用幼兒學前特別扣除額，大學階段則有教育學費特別扣除額，但國小、國中至高中階段，包含安親班、補習、才藝等支出龐大，卻缺乏相對應扣除機制。

莊翠雲表示，7至18歲扣除額確實是財政部研議方向之一；至於幼兒學前特別扣除額，已在113年調高，目前仍適用中，後續是否再調整，將併同整體政策評估。

除所得稅扣除額外，育嬰住宅減稅也被納入討論。立委詢問，未來是否可能針對育兒家庭自住房屋，提供階段性房屋稅與地價稅減免。莊翠雲表示，方向上有討論空間，但仍須進一步釐清適用對象、減免期間及地方財政影響。

另外，立委林岱樺主張，過去多年育兒補貼投入龐大，但少子化仍未明顯改善，建議搭配企業加薪抵稅誘因，鼓勵企業替年輕員工加薪，甚至將適用年齡擴大至35歲。莊翠雲回應，相關構想會與經濟部共同討論。

財政部 莊翠雲 房屋稅

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