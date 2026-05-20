財團法人免稅資格有眉角 勤業眾信：4年期限最重要

不少教育、文化、公益與慈善性質的機關團體，為了保住免稅資格，會針對年度結餘款編列「使用計畫」。不過，勤業眾信提醒，若沒有依規定時限執行完成，恐怕不只是剩餘款項被補稅，而是整筆結餘款都可能遭國稅局追稅。

勤業眾信稅務部資深會計師陳惠明指出，依據《教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準》，機關團體若符合規定，可享有所得稅免稅優惠。不過，若年度支出未達收入60%，且結餘款超過50萬元，就必須編列結餘款使用計畫，並經主管機關同意，才能保留免稅資格。

陳惠明說，結餘款使用計畫最重要的關鍵，就是「4年期限」，計畫執行期間，最長只能從結餘款發生年度的次年度起算4年內完成，即使後續變更計畫，也不能延長超過4年。

陳惠明指出，實務上常見錯誤包括，機關團體只填寫總金額，卻沒有依年度拆分支出項目與金額；或是使用計畫內容過於籠統，與原本章程宗旨無法對應，這些都可能影響免稅資格認定。

此外，若結餘款打算轉列基金或財產總額，也不是單純經主管機關同意即可，後續還必須完成法院財產總額變更登記，並將變更後的法人登記證書送交國稅局，整套程序同樣必須在4年期限內完成。

陳惠明進一步說明，若後續實際執行與原計畫不同，例如支出項目、金額或期間有調整，最晚必須在原使用計畫到期後3個月內，向主管機關申請變更。若超過期限未申請，稅務機關通常會先輔導，給予3個月補辦時間，但即使補辦，新的計畫仍必須在原本4年期限內執行完畢。

他也提醒，很多機關團體誤以為只會針對未用完部分補稅，但實際上風險更大。舉例來說，若某機關團體110年度有200萬元結餘款，原核准於111年至114年間使用，但到114年底仍剩50萬元未動支，國稅局並非只對50萬元課稅，而是可能對整筆200萬元補徵所得稅。

另外，若結餘款已列入使用計畫，後續動支時，不能再重複列入當年度支出比率計算；若使用結餘款購置資產，也不能再分年提列折舊，避免重複列報支出。

陳惠明表示，近年國稅局對機關團體免稅資格查核愈來愈嚴格，許多案例問題並非惡意逃漏稅，而是內部管理疏忽、沒有持續追蹤計畫執行情況。她建議，機關團體除了編列計畫，更應建立後續追蹤機制，尤其要掌握4年完成期限，才能真正守住免稅資格。