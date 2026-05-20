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統一發票千萬獎超過300張沒人領 財長承諾調整獎項規畫

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
民國100年財政部增設千萬元特別獎以來，累計已開出1250張千萬大獎，但其中有304張未兌領，立委要求財政部重新檢討獎項結構，財政部長莊翠雲則回應，會重新檢討獎項配置與規畫。 圖／本報資料照片
民國100年財政部增設千萬元特別獎以來，累計已開出1250張千萬大獎，但其中有304張未兌領，立委要求財政部重新檢討獎項結構，財政部長莊翠雲則回應，會重新檢討獎項配置與規畫。 圖／本報資料照片

立委今（20）日在立法院質詢時指出，自民國100年財政部增設千萬元特別獎以來，累計已開出1250張千萬大獎，但其中有304張未兌領，等於平均每4張就有1張沒人領，要求財政部重新檢討獎項結構，「大獎下修、小獎上修」。財政部長莊翠雲則回應，會重新檢討獎項配置與規畫。

今在財委會中，立委郭國文表示，統一發票原本的設計目的，是鼓勵民眾消費索取發票、掌握稅源，但近年來卻逐漸走向「彩券化」，大獎越做越大，小獎吸引力則越來越低。

他指出，民國80年代開始採取「大獎加碼、小獎縮水」方向，但「35年來幾乎未再調整。」如今在通膨影響下，200元小獎的實質購買力大幅下降，「以前200元吃兩天，現在只夠吃一餐」，1000元獎金的誘因也不如過去。

郭國文認為，目前制度已出現失衡現象，一方面千萬大獎頻頻無人領取，另一方面民眾對小獎也缺乏感受，建議財政部重新思考獎金分配方式，改採「大獎縮小、小獎增加」模式。

莊翠雲則表示，財政部近年持續推廣雲端發票與載具，希望透過自動對獎降低漏領情況。她指出，若中獎發票逾期未領，獎金仍會回歸獎金池，有時也會增加小獎組數。至於獎項配置與組數調整，財政部後續會再研究，但整體獎金總額仍須依現行法規辦理。

事實上，財政部近年幾乎每期都會發布「尋找千萬得主」訊息，例如今年4月就曾公告有6張千萬發票未領，消費金額甚至低至11元，引發市場熱議。

統一發票 郭國文 財政部

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