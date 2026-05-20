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收購中古車 抵稅有條件
中古車商若向一般民眾收購二手車，雖民眾無法開立發票，但只要車商妥善保存買賣契約、收據等文件，在日後出售車輛時，可依規定設算進項稅額，以扣抵銷項稅額。
財政部中區國稅局表示，依營業稅法規定，中古車商向非營業人購買舊車時，應保存普通收據、買賣合約書、讓渡書等原始交易文件。之後若再出售該輛中古車，在申報營業稅時，就可依5％徵收率設算進項稅額，拿來扣抵銷項稅額。
舉例來說，A中古車商去年8月以12.6萬元向民眾購買一輛中古小客車，今年1月以10.5萬元出售。車商保留買賣合約，可據以計算進項稅額6,000元，不過因進項稅額已超過銷項稅額的5,000元，最後僅能扣抵5,000元。
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