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補助款遭扣押 可提救濟

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

欠稅案件遭移送強制執行後，銀行存款恐被扣押，若帳戶內款項屬於低收入戶補助、社會救助金或急難救助等依法不得扣押的社福給付，民眾仍可提出救濟。

桃園市稅務局提醒，若因未設立專戶，導致補助款與一般存款混在同一帳戶而遭扣押，民眾可檢附相關證明文件，向行政執行機關聲明異議，爭取返還。

稅務局表示，依法不得扣押的社會福利給付，包括社會救助款、低收入戶補助及急難救助金等，主要是為維持受補助民眾基本生活，不能作為強制執行標的。

不過，實務上若民眾沒有將補助款與一般存款分開存放，執行機關或金融機構可能無法辨識款項性質，仍會依法先行扣押帳戶資金。若發生這類情況，稅務局建議，民眾可準備補助核定通知、公款匯入明細、存摺交易紀錄等文件，向行政執行機關提出聲明異議，主張遭扣押款項屬於社福補助。

稅務局提醒，領取各項社會補助的民眾，可主動向補助核發機關詢問，是否能設立專戶存放補助款，以利未來區分款項性質，降低遭誤扣押風險。

低收入戶 社福 補助款

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