職場霸凌 檢視五個要件

同事訂雞排沒揪算是職場霸凌嗎？勞動部職安署昨（19）日表示，必須要符合五要件，例如發生於勞動場所且為執行職務過程、行為逾越業務必要且合理範圍等，在經過調查程序後，才能認定為職場霸凌。常見申訴案例還包括主管不給假、工作群組講壞話等。

職安法新制將於7月1日上路，勞動部表示，近期網路上流傳許多說法，容易造成誤解，例如，只要同事們一起訂雞排沒揪就是職場霸凌？勞動部強調，職場難免會有意見不合、口角衝突，是否構成「職場霸凌」，不是只憑個人主觀感受。

勞動部指出，職場霸凌須同時符合五大要件，且經過調查程序後，才能認定。

首先，必須是發生在勞動場所且為執行職務的過程所發生，涵蓋工作場所、出差或外勤場所，且是執行職務過程中發生，若與執行職務無關，例如非因工作衍生言行衝突，難以認定為職場霸凌。

其次，霸凌者、被霸凌者為同一事業單位的內部員工，其中一方利用職權或職務之便，對另一方有不當言行，可能構成職場霸凌要件，若非屬同一事業單位，將不適用職場霸凌防治專章規定。

第三，行為逾越業務必要且合理範圍。如果是正當合理的業務指導或行政管理，難以認定職場霸凌，例如要求員工在合理時間內完成工作或達到績效。反之，設定過高目標或短期不可能達成的任務，就可能構成霸凌。

第四，不當言行具有重複、持續發生的特性，可能構成職場霸凌，但若是輕微且偶發的職場摩擦，難以認定職場霸凌。

第五，對當事人造成身心健康危害或不良影響。

勞動部提醒，單一要件不足以構成職場霸凌，五大要件同時符合、缺一不可。常見勞工申訴職場霸凌案例，例如主管不給假、工作群組講壞話。

勞動部建議，雇主或主管不依法給勞工請假或疑似違反勞基法，勞工可向工作地的地方政府勞工局處申訴，或申請勞資爭議調解處理。

若在工作群組反覆對特定人言語攻擊，勞動部指出，內容如涉及誹謗、侮辱或損害名譽等，也涉及民、刑法相關規定，勞工也可自行蒐證循司法救濟，以維護自身權益。