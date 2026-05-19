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南科產值逼近3兆大關 海關推動「智慧保稅」打造供應鏈最強後盾

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
海關推動「智慧保稅」打造供應鏈最強後盾。圖／高雄關提供
海關推動「智慧保稅」打造供應鏈最強後盾。圖／高雄關提供

面對業務量的快速成長，在人力維持不變下，高雄關表示，將積極運用「業務數位化」作為維持行政高效運作的關鍵解方，再加上海關近年來持續優化「保稅智慧服務平臺」，將申辦項目線上化，更落實「保稅區按月彙報通關全免裝箱單」及「擴大實施遠端稽核」等簡化措施，大幅降低實地查核的行政干預與法遵成本，以因應半導體產業對物流的高度時效需求。

高雄關表示，在全球人工智慧浪潮與半導體先進製程強勁需求驅動下，南部科學園區去年營業額再創新高，一舉突破2.97兆元大關，產值首度超越竹科與中科之總和，穩居臺灣高科技產業領頭羊地位。反映在保稅業務上，高雄關轄管的南科保稅事業88家廠商，去年出區貨物價值達2兆5,987億元，近3年投資及業務成長率更達到34.86%，顯見保稅制度已成為支撐南部「半導體S廊帶」壯大規模的重要基礎。

高雄關指出，面對業務量的快速成長，在人力維持不變下，積極運用「業務數位化」作為維持行政高效運作的關鍵解方。海關近年來持續優化「保稅智慧服務平臺」，將申辦項目線上化，更落實「保稅區按月彙報通關全免裝箱單」及「擴大實施遠端稽核」等簡化措施，大幅降低實地查核的行政干預與法遵成本，以因應半導體產業對物流的高度時效需求。同時，藉由智慧化數據分析與風險管理機制，海關對低風險優質業者給予即時通關與最低限度查核範圍，在堅守邊境管控職責之際，為業者創造高度的通關便利性。

高雄關最後強調，將持續秉持「守護國境、賦能產業、高效通關」的願景，精進保稅管理效能與智慧平臺服務深度，協助業者提升供應鏈運作效率與國際競爭力，強化整體產業韌性。海關也鼓勵園區業者多加利用保稅智慧平臺各項數位化申辦與資料傳輸服務，透過公私協力，持續優化保稅治理機制，在確保供應鏈順暢穩定基礎上，推動我國高科技產業穩健發展。

海關 南科 半導體

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