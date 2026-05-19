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2026報稅／土銀 JCB 信用卡 ╳ 台灣 Pay 最高回饋3,000元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

土地銀行為減輕民眾五月報稅季的負擔，特別針對JCB信用卡持卡人推出專屬繳稅優惠。自5月1日起至6月2日止，持卡人使用「土銀行動Pay」或「台灣行動支付APP」綁定土地銀行信用卡成功掃碼繳納114年度綜所稅，即可享有現金回饋。

透過前述方式繳納綜所稅且繳稅金額在100元以上之持卡人，除可獲得100元刷卡金（限前3,500名）外，如以JCB極緻卡繳稅者另可享繳稅金額0.5%現金加碼回饋（每卡回饋上限新臺幣3,000元），以JCB晶緻卡繳稅者則另享繳稅金額0.3%現金加碼回饋（每卡回饋上限新臺幣2,000元）。

除現金加碼回饋外，土地銀行也提供多種分期方案，凡使用土地銀行任一卡別（不限JCB)單筆繳稅滿5,000元，即可透過土地銀行個金單一服務平台、客服中心或臨櫃辦理，於原信用額度內享3、6、9期0利率，無須額外負擔手續費，協助卡友減輕財務壓力，靈活安排資金配置。

土地銀行表示在地深耕80年，始終堅持「斯土斯情，在地耕耘」的理念，在追求永續發展（ESG）的道路上，致力將金融專業轉化為社會共好的力量。本次綜所稅加碼活動，希望能讓每位客戶在繳稅季都能感受到銀行的貼心與溫暖，成為陪伴社會成長的溫暖力量，讓「豐厚、和諧、熱誠、創新」的企業精神深入民眾生活的每一個角落。

JCB 信用卡 報稅

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