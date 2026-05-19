資源循環雙法 初審通過

「資源循環雙法」陸續通過立法院初審，環境部長彭啟明昨（18）日表示，這是一場環保法制思維的重大變革，透過「棍子與胡蘿蔔」並行，將廢棄物治理從傳統的末端處置，推向全生命周期管理的循環經濟新模式。

環境部在這個會期啟動資源循環兩部「核心大法」修法，以「源頭減量、資源循環、流向管控及環境正義」為核心，以循環法作為「胡蘿蔔」，獎勵投資資源循環措施，給予金融、租稅優惠支持；並以廢清法作為「棍子」，擴大納管廢棄物，並提高非法棄置罰則。

立法院社福衛環委員會5月初完成循環法初審，昨日廢清法以行政院版本為主軸，彙整朝野立委意見，順利送出委員會。

彭啟明指出，廢清法的「補強四大鋼鐵防線」包括「科技執法」，以導入智慧監控，讓環保犯罪無所遁形；「源頭溯責」，新興廢棄物，建立完整責任鏈；「事權統一」，解決十個部會痛點，全面強化流向追蹤；「環境正義」，嚴懲環境犯罪，完善債權保障。

其中受到矚目的就是，將太陽光電板與風機葉片等新興廢棄物納管，擴大責任業者範圍，串起完整的責任鏈。

彭啟明解釋，因應能源轉型帶來的挑戰，過去像太陽能光電板、風機葉片等新興綠能廢棄物，因為屬於事業廢棄物，無法透過生產者責任機制管理，而這次修法擴大責任業者範圍，由製造、輸入及設置業者共同負擔回收清除處理責任，落實生產者延伸責任。

面對違反規定而獲取不法利益的環保罪犯，這次修法也加重刑責，包括刑期提高至最重七年，併科最高1,500萬元罰金，若棄置於生態環境敏感地區直接加重其刑二分之一；徹底剝奪不法利得，並提前啟動債權保全，將假扣押時點提早至書面行政處分送達時，防止惡意脫產；明定處置義務人、公司負責人及大股東負連帶責任，確保場址一定會復原。