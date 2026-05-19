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2026報稅／跨境權利金免稅 留意期限
企業若向國外引進關鍵技術、支付權利金或技術報酬，可依所得稅法規定申請免稅。財政部近日修正相關審查原則，新增申請期限，須在產發署核准函發文次日起兩個月內，向國稅局申請，免稅適用期間為三年；適用產業新增氫能燃料電池、航空及無人機、船艦等。
KPMG安侯建業執業會計師陳志愷表示，依《所得稅法》規定，外國企業取自我國企業支付的技術權利金或技術服務報酬，在符合條件下，可申請免納所得稅，須向經濟部產發署、國稅局申請。
陳志愷指出，過去並未明確規定申請期限，此次修正後明定企業應於契約簽訂後、生效前，或契約有效期間內，向產發署申請，並須於核准函發文次日起兩個月內，向國稅局申請免稅。新規定適用今年5月13日起提出的案件。
新制也明定核准期間起算方式。若企業在契約生效前提出申請，核准期間可自契約生效日起算，最長三年；若在契約生效後申請，則為自向產發署提出申請日起算。
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