農地違規使用 無法免稅

農地移轉想免繳土增稅，並非只要拿到「農業用地作農業使用證明書」就一定過關。台中市地方稅務局提醒，若農地在證明書有效期間內被查獲違規使用，原本核發的農用證明書可能遭撤銷或廢止，土地移轉時將失去免繳土增稅優惠。

台中市稅務局表示，作農業使用的農業用地，移轉給自然人時，若要申請不課土增稅，須檢附農業主管機關在六個月內核發的「農業用地作農業使用證明書」辦理。

不過即使已取得農用證明書，也不代表後續一定能適用免稅。依農業部函釋，證明書有效期間內，若土地遭查獲有違規使用情形，例如未實際作農業使用、違規鋪設水泥、堆置雜物，或作其他非農業用途，原核發單位，也就是土地所在地區公所，可撤銷或廢止原本核發的農用證明書。