企業大小章 邁向無插卡時代

經濟部商業發展署昨（18）日宣布，行動工商憑證即起上線，推動企業大小章邁向行動化與無插卡時代。未來企業負責人、高階主管僅需透過手機，可完成報稅、開發票、勞健保加退保、合約書用印等。

目前全國約有56萬家有實體工商憑證，希望一年內將18萬實體卡轉換為行動工商憑證，讓手機成為企業的數位大小章。

商業署表示，行動工商憑證與實體文件、及大小章具備同等法律效力。行動工商憑證是由中華電信建置，支援iOS與Android平台，並嚴格遵循工商憑證管理中心憑證實務作業基準辦理，其產製之數位簽章符合《電子簽章法》規範，具備法律上之不可否認性，提供企業最高規格的合規保障，確保金鑰不可被匯出、複製、竄改等資安保護措施。

商業署長許文玲表示，目前工商憑證實體卡已累計申請230萬張，每年申請12萬張，工商憑證平均一年使用量約90億次。現在使用實體工商憑證IC卡時，需要讀卡機、安裝元件，須經特定電腦環境及準備讀卡機等繁瑣程序，尤其是公司負責人出差時，重要文件簽證常因「沒卡、沒讀卡機」而延誤。

未來有行動工商憑證，皆可以掃臉或指紋完成組織身分識別及數位簽章，大幅提升決策速度。

商業署資訊室主任丁珕表示，首波行動工商憑證提供五種系統介接模式，包括推播模式、主動掃描模式、網頁轉導模式、App to App，以及Mobile Web to App模式，以因應不同商業場景需求。

他表示，行動工商憑證應用首波也是企業對政府，例如報稅、開發票，勞保加退保、合約書用印、公司車輛牌照申請等；未來三至五年內，應用到民間對民間，例如網路銀行、行動銀行、證券下單、股東會投票等交易。