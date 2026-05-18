國外技術授權免稅有新門檻 KPMG：申請時點成關鍵

企業若向國外引進關鍵技術、支付技術權利金或技術服務報酬，原本有機會申請免納所得稅，但現在申請時點更重要了。KPMG提醒，財政部5月13日修正相關審查原則，新增申請期限與核准期間規定，若企業太晚申請，恐怕部分所得將無法適用免稅優惠。

KPMG安侯建業執業會計師陳志愷表示，所得稅法針對特定產業引進新產品、新製程所需關鍵技術，以及建廠所需的製造或工程設計技術服務，提供技術權利金與技術服務報酬免稅優惠。不過，這類案件牽涉目的事業主管機關及稅務機關權責，因此企業須先向產業發展署申請核准，再向國稅局申請適用免稅。

他指出，過去審查原則並未明確規定申請期限，但此次修正後，已明定企業應在契約簽訂後、生效前，或契約有效期間內向產業發展署提出申請，並須在核准函發文次日起兩個月內，再向國稅局申請。新規定適用於今年5月13日起提出的案件。

陳志愷表示，新制也同步明定核准期間計算方式。如果企業是在契約生效前提出申請，核准期間可自契約生效日起算，最長三年；若是在契約生效後才申請，則改為自向產業發展署提出申請日起算，最長三年。

也就是說，若企業等到契約生效後才提出申請，從契約生效日至申請前這段期間已支付的所得，可能無法適用免稅；若完全未在規定期限內申請，整個契約期間所得，甚至可能都不符合免稅資格。

此外，若原本已核准的免稅期間屆滿，但契約仍持續有效，企業也必須注意續行申請時間點。依新規定，若在原核准期間屆滿前提出續行申請，新的核准期間可自原核准期間屆滿次日起算，最長三年；但若等到原核准期間屆滿後才申請，則只能自本次向產業發展署申請日起重新起算。

因此，若企業是在原核准期間結束後才提出續期申請，從原核准期間屆滿後到申請前這段期間的所得，也可能面臨無法適用免稅的風險；若未在期限內續行申請，續期期間所得同樣可能喪失優惠。

陳志愷提醒，技術權利金與技術服務報酬免稅屬於租稅優惠，並非企業當然享有的權利，因此企業必須負起申請期限內的稅務協力義務，避免因申請時間延誤，影響免稅適用。