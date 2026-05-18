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2026報稅／房東最容易漏掉這件事！出租房屋稅率恐從1.5%跳回4.8%

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
只要房屋出租供他人居住、租金達一般租金標準，並且在規定期限內，同時向地方稅捐機關及國稅局完成申報，就可適用較低房屋稅率。聯合報系資料照片
只要房屋出租供他人居住、租金達一般租金標準，並且在規定期限內，同時向地方稅捐機關及國稅局完成申報，就可適用較低房屋稅率。聯合報系資料照片

房東注意了！今年5月報稅季，若想繼續享有出租房屋的房屋稅輕稅優惠，除了先向地方稅捐機關申請適用優惠稅率外，5月報所得稅時，也一定要向國稅局申報租金收入。桃園稅務局提醒，若漏報租賃所得，即使原本已核准適用較低房屋稅率，也可能被追回優惠資格，改按較高稅率課稅。

桃園稅務局表示，房屋稅新制上路後，政府為鼓勵民眾將空屋投入租屋市場，並誠實申報租金收入，因此提供較低的房屋稅率優惠。只要房屋出租供他人居住、租金達一般租金標準，並且在規定期限內，同時向地方稅捐機關及國稅局完成申報，就可適用較低房屋稅率。

依現行規定，持有4戶以內出租住宅者，每戶稅率為1.5%；持有5至6戶者，每戶2.0%；持有7戶以上者，每戶2.4%。相較於「其他非自住房屋」稅率3.2%至4.8%，稅負最多可差到3倍以上。

不過，稅務局提醒，想適用出租優惠稅率，「出租」、「住家使用」、「租金達標」以及「期限內申報」4項條件缺一不可，尤其很多房東容易忽略向國稅局申報租金所得這一步。

舉例來說，如果房屋已核定2026年期適用出租優惠稅率，出租期間為2025年10月1日至2026年9月30日，房東就必須分別在2026年5月及2027年5月，向國稅局申報2025年及2026年的租金收入。

若房東未依規定申報租金收入，經查獲後，原本適用的1.5%至2.4%優惠稅率，將被取消，恢復按「其他非自住房屋」稅率3.2%至4.8%課徵，房東除可能增加稅負外，也可能被追繳房屋稅差額。

國稅局 報稅 房東

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