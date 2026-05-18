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獨家／海運業利多！ 噸位稅啟動15年來大改革

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導
海運業課噸位稅，將迎來大鬆綁。圖為長榮海運貨船，長榮集團提供
海運業課噸位稅，將迎來大鬆綁。圖為長榮海運貨船，長榮集團提供

海運業課噸位稅，將迎來大鬆綁。交通部今年將啟動航運優惠稅制研究，檢討現行噸位稅制度，朝縮短綁定年限、放寬限制等方向修法，有助增加稅制彈性，有助業者擇優適用稅制，對海運業將是一大利多，目標明年提出修法草案。

「噸位稅」是當年賦改會所提的改革重點之一，讓海運業可從噸位稅、營所稅兩種制度二擇一，選擇噸位稅有機會降稅，但必須綁定十年，且無法再適用營所稅其他租稅優惠。噸位稅制度自2011年上路後，至今已逾15年未修，這是首度啟動大規模修法。

航港局長葉協隆說明，現行制度最大問題之一，在於航商一旦選擇適用噸位稅後，十年內不得改採營所稅制度，缺乏營運彈性，實際採用的國籍航商比率不高，交通部認為有必要重新檢討。

除適用年限外，現行制度對船隊結構與持股條件也設有門檻。葉協隆指出，目前噸位稅制度要求業者須具備一定比率自有船舶，且國人持股須達一定比率，但這些限制，導致國籍航商選擇噸位稅的比率偏低。

葉協隆表示，國際間採用噸位稅制度的情況比台灣更普遍，未來修法方向，將朝提高制度彈性、改善適用條件方向評估，希望讓不同營運型態的航商，都能選擇最適合自身經營模式的稅制。

交通部後續將委託研究機構盤點，由於議題牽涉層面複雜，除產業競爭力外，也須兼顧財政稅基穩定，因此仍須搭配相關配套，避免稅基流失。

葉協隆指出，交通部今年將先啟動研究與制度盤點，預估要到明年中，才會出現較具體的草案雛形。

除噸位稅制度外，交通部也同步啟動國際船舶登記制度檢討，希望提高航商回籍意願。葉協隆指出，目前台灣國籍航商的權宜輪比率偏高，約達八成，多數船舶登記於海外船籍，因此交通部希望透過稅制與登記制度調整，鼓勵航商將船舶回籍登記。

葉協隆表示，未來檢討方向除包括降低登記門檻與營運成本外，也會研議外籍船員聘用比率鬆綁的可行性，後續也會與相關產業充分討論。

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