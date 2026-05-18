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私人借貸利息 要報綜所稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局表示，個人之間借錢收取的利息，屬利息所得，須併入綜所稅申報，且不能適用儲蓄投資特別扣除額，若漏報恐面臨補稅及罰鍰。

台北國稅局表示，依《所得稅法》規定，儲蓄投資特別扣除額每年上限為27萬元，但如果是私人借貸收取利息，並非金融機構存款利息，也不是儲蓄性質信託資金收益，就不符合儲蓄投資特別扣除額適用範圍。

國稅局舉例，小美借給小花520萬元，雙方約定年利率5%，小花於隔年連本帶利償還546萬元，其中26萬元為利息收入。小美報稅時誤以為26萬元未超過27萬元儲蓄投資特別扣除額上限，因此未申報這筆收入。

國稅局查核後認定，這筆屬於私人借貸利息，並非銀行存款利息，不適用儲蓄投資特別扣除額，除要求補稅外，也依所得稅法裁處罰鍰。

國稅局 綜所稅 財政部

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