新聞中的法律／特別股留才 掌握三關鍵

在人才流動加速、專業分工益發細緻的今日，家族企業面對的競爭不只是市場與技術，「人才」更是核心戰場。許多企業主常有感而發：即便薪資待遇不差、獎金紅利也給得大方，卻仍難以吸引高階經理人，或留住核心技術的關鍵戰力。

這當中的原因往往不只是錢給得不夠，而是人才看不見「長期的共榮感」，股權高度集中於家族、治理與升遷的天花板明確，且公司成長的果實往往僅由家族成員享有。外部人才即便努力，其貢獻也難與企業價值的提升同步掛勾。

然而，企業主內心亦有其權衡與顧慮，若直接發給普通股作為獎酬，恐稀釋家族經營主導權，甚至引發日後接班與股權結構風險；若僅以現金獎金激勵，則容易形成固定成本，未必能產生長期留任效果。此時，《公司法》中的「特別股」工具便提供了更具彈性的對策。

特別股的核心價值，在於企業能於公司章程或發行條件，針對股利分派、表決權行使、轉讓限制及公司買回條件等權利義務，進行高度客製化的設計。

換言之，企業得以邀請關鍵人才參與公司成長的經濟實益，同時藉由限制表決權、設定轉讓限制或預設收回機制，確保家族對股權結構與經營主導權的絕對掌握。這種「分利不分權」的特性，正適合非公開發行的家族企業，作為長期的獎酬對策。

對企業主而言，特別股可作為長期獎酬工具，鎖定市場上頂尖人才。透過績效門檻與服務年限連動，激勵人才為公司長期價值投入，而非僅為一次性的獎金薪酬跳槽。

另外，藉由特別股的轉讓限制與收回機制，企業能有效預防股權因人才異動而流向外部；而透過表決權的差異化配置，家族企業能在不稀釋決策主導權的前提下，達成激勵核心團隊的效果。

根據實務經驗，特別股獎酬制度若要從「紙上談兵」轉化為「治理實效」，必須精準掌握三個關鍵。

首先是法律基礎的確立與情境演練，特別股的權利內容（如股利分派、轉讓限制、收回條件等）須透過公司章程落實，才具備完整法律效力。此外，制度設計不能僅考慮現況，更需針對各種可能情境（如人才異動後的股權收回，或家族接班時的股權變動）深度沙盤推演。

單一條文更動往往會牽動整體的治理平衡，若缺乏系統性規劃，激勵工具反而可能成為未來的治理負擔。

其次是績效連動的公平與透明度。特別股獎酬發放基準（如服務年資、公司營運目標或關鍵績效指標KPI）須清晰、可量化。制度成敗取決於員工是否能產生「努力即有回報」的共識。因此，如何設定一套具備公信力的連動機制，需要結合企業發展階段進行精準測算。

最後是治理底線的家族內部共識。在推行制度前，家族內部應先達成「利益分享」與「經營底線」的共識。企業主需釐清哪些權力是必須絕對集中於家族手中的「主權」？哪些利益是可釋放給外部人才的「紅利」？唯有家族內部步調一致，特別股才能真正發揮激勵，避免因認知落差造成治理內耗。（本文由安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔口述，記者翁至威整理）