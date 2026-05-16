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房市交易回穩！竹市土地增值稅4月破億元

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市稅務局指出，觀察大額申報案件，自2024年以來睽違2年，於今年4月再度出現破億元申報案，5月亦現單筆逾8000萬元案件，顯示大額交易有逐步回溫跡象。圖／新竹市府提供
新竹市稅務局指出，觀察大額申報案件，自2024年以來睽違2年，於今年4月再度出現破億元申報案，5月亦現單筆逾8000萬元案件，顯示大額交易有逐步回溫跡象。圖／新竹市府提供

中央銀行信用管制政策影響，全台房市買氣雖偏向保守，但新竹市交易量減幅已明顯收斂。稅務局最新統計資料顯示，今年4月土地增值稅實徵淨額1億624萬元，較去年同期增加3417萬元，年增幅達47.41%，不僅時隔11個月再度突破億元門檻，也終止連續13個月年增率負成長情形。

稅務局指出，觀察大額申報案件，自2024年以來睽違2年，於今年4月再度出現破億元申報案，5月亦現單筆逾8000萬元案件，顯示大額交易有逐步回溫跡象。

稅務局指出，受整體市場環境影響，去年土地增值稅實徵數創下17年來新低，因稅收結構成功轉型，全年仍達成近98%稅收預算，展現財政韌性。另地價稅、房屋稅及使用牌照稅等三大底冊稅，占整體稅收比重由63%提升至69%，有效降低對波動性較高的土地增值稅之依賴，使地方財政結構更趨穩健。

此外，今年4月及5月接連出現大額破億元及8000萬元土增稅申報案件，其中4月案件已於5月繳納入庫，挹注稅收達1億元。從產業結構觀察，竹市受惠於半導體供應鏈聚落及完善宜居環境，區域性不動產交易需求仍具穩定基礎，也進一步印證「以財政支援建設、以建設培養財政」的正向循環已逐步顯現成效。

稅務局提醒，民眾辦理土地移轉時，應依規定申報土地增值稅。若於訂定契約日起30日內完成申報，可按「訂約日」當期公告土地現值為申報移轉現值；若超過30日始申報，則須以稅捐稽徵機關「收件日」當期公告土地現值為課稅基準。

市長高虹安表示，近期大額土地交易案件陸續出現，亦反映企業對新竹市整體發展前景維持高度信心。市府將持續推動各項建設與落實宜居政策，促進城市均衡發展，進而帶動稅基穩健成長，形成正向循環，為城市長遠發展挹注動能。

土地增值稅 門檻 中央銀行

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