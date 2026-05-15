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老爸遺囑把土地全留給小女兒沒用 踩到這條法律紅線要吐回

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
立下遺囑前，要注意是否踩到「特留分」紅線。聯合報系資料照
立下遺囑前，要注意是否踩到「特留分」紅線。聯合報系資料照

不少長輩會透過遺囑，把房地產指定留給特定子女，但即使遺囑有效，也不代表其他繼承人完全拿不到遺產桃園近日就有一起判決，一名父親生前立下公證遺囑，指定土地由小女兒單獨繼承，不料其他手足提告主張特留分，法院最後判小女兒須返還上百萬元。

根據判決，這名父親於2020年間過世，生前在2015年立下公證遺囑，將名下桃園一處土地指定由小女兒單獨繼承。父親過世後，小女兒也依照遺囑完成繼承登記，之後再將土地出售給公司，交易價格約850萬元。

不過，父親的長女及兩名外孫認為，雖然被繼承人可透過遺囑自由分配財產，但仍不得侵害其他繼承人的「特留分」，因此向法院提告，主張自身依法至少仍可取得部分遺產。

法院審理指出，民法雖保障遺囑自由，但同時也設有特留分制度，目的是保障特定繼承人最低繼承權益。若遺囑分配內容已侵害其他繼承人的特留分，受影響的繼承人仍可依法主張扣減。

法官認為，該筆土地是父親死亡時最主要遺產，小女兒依遺囑單獨取得後，確實已侵害其他繼承人的特留分權利，因此其他手足有權請求返還。不過，由於土地後來已出售移轉，無法再塗銷登記返還土地，因此改以金錢賠償方式處理。

法院計算後認定，扣除喪葬費後，遺產淨值約826萬元，依照特留分比例，小女兒須返還長女約103萬元，另外兩名外孫各約51萬元，合計超過206萬元，另須加計年息5%利息。

值得注意的是，小女兒也主張，自己多年來曾替父親支付養護中心、醫療與照護費用，希望能從遺產中優先扣除。不過法院認為，她並未提出足夠付款證明，且子女本就對父母負有扶養義務，即使曾支付相關費用，也可能屬於一般孝親支出，未必能直接視為父親積欠的債務，因此未予採認。

遺囑 遺產 桃園

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