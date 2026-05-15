老爸死後上百萬元財產拿不回來 法院拿出關鍵證據判兒子敗訴

不少民眾認為，只要家人沒有留下遺囑，過世後財產就應由繼承人依法分配。不過，法院近期一件判決顯示，若當事人生前已透過「他益信託」安排財產，即使過世後款項仍持續撥付，繼承人也未必能主張屬於遺產。

一名李姓男子的父親生前成立某公益基金會，並於2021年間與銀行簽訂金錢信託契約，由銀行擔任受託人，約定每年按季固定撥款給基金會，後續父親又在2022年間變更信託內容，將每季撥款金額提高至20萬元。

李父於2023年9月過世後，銀行仍依照信託契約內容，從2023年9月至2024年12月間，陸續6次匯款給基金會，每次20萬元，合計120萬元。

李男主張，父親並未留下遺囑，也未將相關財產遺贈基金會，且母親已拋棄繼承，因此自己是唯一繼承人。基金會未經他同意持續領取款項，等同侵占遺產，因此依不當得利及繼承關係提告，要求返還120萬元及利息。

不過，基金會抗辯指，相關款項並非遺產，而是李父生前與銀行簽訂信託契約後，由銀行依照約定固定撥付給基金會，基金會取得款項具有法律依據。

法院審理時，承辦理專也出庭作證表示，當初是李父主動規劃設立信託，希望能長期照顧基金會營運，雙方曾多次討論，簽約時也有確認身分、親自簽名及辦理匯款程序。

法院並比對相關簽名後認定，信託契約上的簽名與李父其他筆跡大致相符，難以認定契約造假。

法院指出，本案屬於「他益信託」，也就是信託利益由第三人享有。依《信託法》規定，這類信託成立後，原則上不得任意終止，且不會因委託人死亡而失效，因此即使李父過世，基金會仍可繼續依契約取得信託利益。

法院也說，依《遺產及贈與稅法》規定，他益信託本質上等同委託人生前已將相關利益贈與受益人，因此相關財產自信託成立時起，原則上已不屬於委託人遺產。

最終，基金會領取120萬元並非無法律原因，不構成不當得利，李男也無法主張繼承權利，最終判決李男敗訴，全案仍可上訴。