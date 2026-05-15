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5月報稅季　資安院示警駭客以稅務郵件發動攻擊

中央社／ 台北15日電

5月報稅季，資安院表示，有機關接獲以「免稅原則」等稅務議題為名的郵件，因人員誤信內容，導致設備遭植入後門程式，並出現連線中繼站行為。資安院提醒，涉及稅務、付款或附件下載的郵件，應提高警覺，避免開啟不明檔案或執行相關程式。

資安院近期資安週報示警，適逢報稅期間，駭客常利用免稅、退稅、稅務申報或補件通知等主題寄送社交工程郵件，藉此降低收件人警覺並提高點擊或下載意願。

資安院建議，針對潛在風險，機關可採4大措施因應，首先是強化郵件過濾與惡意附件偵測機制，降低社交工程郵件進入風險；其次為導入端點偵測與回應機制，即時發現後門程式與異常連線行為；再者，建立異常連線監控機制，阻斷設備作為中繼站對外通訊行為；最後也須加強人員資安意識宣導，提升對稅務主題郵件的辨識能力。

資安院提醒，涉及稅務、付款或附件下載的郵件，民眾應提高警覺，避免開啟不明檔案或執行相關程式，以降低受駭風險。

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