長照扣除額不是人人都能報！這兩類人會被剔除

家中若有需要長期照顧的失能者，報稅時可適用「長期照顧特別扣除額」，每人每年可扣除18萬元。不過，財政部中區國稅局提醒，這項扣除額設有「排富條款」，並非所有家庭都能適用，若所得較高或適用較高稅率，就不能列報扣除。

中區國稅局表示，自114年1月1日起，納稅義務人、配偶或受扶養親屬，只要符合衛生福利部規定的身心失能且需長期照顧條件，並檢附相關證明文件，即可申報長期照顧特別扣除額，每人每年可扣除18萬元，可有效降低家庭報稅負擔。

不過，國稅局指出，長照扣除額設有排富限制，若納稅人屬於高所得族群，就不得適用。第一種情況，是納稅人在扣除長照特別扣除額及房屋租金支出特別扣除額後，綜合所得稅適用稅率仍達20%以上；或採本人、配偶薪資所得或各類所得分開計稅後，適用稅率達20%以上者，也不得列報。

此外，若納稅人選擇股利及盈餘按28%單一稅率分開計稅，也同樣不適用長照扣除額。

國稅局進一步說明，第二種不得適用的情況，則是依《所得基本稅額條例》計算後，基本所得額超過750萬元。換句話說，即使家中確實有長照需求，但若整體所得已達一定門檻，仍無法享有這項租稅優惠。

國稅局提醒，民眾報稅前應先確認自身所得級距及是否符合適用條件，再檢附長照相關證明文件辦理申報，以免誤列扣除額，後續遭國稅局補稅。