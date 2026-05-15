爸媽送房小心別做這件事！國稅局認定「二次贈與」多噴12.9萬元

父母將房地贈與子女時，若順手幫忙代繳土地增值稅與契稅，小心不但沒省到稅，還可能讓贈與稅變得更高。但實務上，不少民眾以為「幫孩子繳稅」只是貼心安排，但在稅法認定上，這筆代繳稅金也屬於贈與的一部分，必須併入贈與總額課稅，容易因此多繳一筆贈與稅。

高雄國稅局解釋，依《遺產及贈與稅法施行細則》第19條規定，不動產贈與移轉時所繳納的契稅與土地增值稅，原本可以自贈與總額中扣除，降低贈與稅負。不過，如果這筆稅金是由贈與人代為支付，依《遺產及贈與稅法》第5條規定，會被視為「另外再贈與一筆錢」，因此必須再併入贈與總額計算。

舉例來說，阿華（化名）在2025年間，將公告土地現值及房屋評定現值合計900萬元的房地贈與給兒子小明，辦理移轉時須繳納土地增值稅及契稅共129萬元。

若這129萬元是由受贈的兒子自行負擔，計算贈與稅時，可先從贈與總額中扣除，因此阿華原本應繳的贈與稅為52.7萬元，計算方式為，900萬元房地扣除免稅額244萬元，再扣除稅負129萬元，最後再乘上10%。

但因阿華心疼孩子，選擇自己掏錢代繳129萬元稅款，稅法上就等於「再多贈與兒子129萬元現金」，因此贈與總額變成1,029萬元。雖然這129萬元稅款同樣可列為扣除額，但因為先被加回贈與總額，最後計算出的贈與稅提高至65.6萬元，等於比原本多繳12.9萬元。

國稅局提醒，民眾在規劃房地產傳承時，除了注意房地價值外，也要留意土地增值稅與契稅究竟由誰負擔，否則長輩一時好意代子女繳稅，反而可能增加整體稅負。申報贈與稅時，也應妥善保存已完納的稅單影本及資金支付證明，以保障自身權益，避免因不了解規定而多繳稅金。