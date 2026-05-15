房屋稅籍戶數 十年增二成

財政部昨（14）日統計，去年房屋稅開徵戶數包含住家、營業用途等在內共1,184萬戶，較2015年增加185萬戶，十年增幅近兩成，主因持續推動都更、新建房屋增加；此外，隨少子女化、晚婚，單人或小宅型態戶數增加，亦推升房屋稅籍戶數。

以房屋稅納稅人性別觀察，女性占比升至45.2％，為歷年新高，兩性差距縮小至9.6個百分點的最低水準；從年齡別觀察，房屋稅納稅人以中高齡族群為主，60歲以上族群占近五成，主要隨房屋持有人年齡增長，致整體結構呈現高齡化趨勢。

受房價上升及住宅小坪數化影響，近十年逾八成縣市的平均每戶坪數呈現縮減，僅台東、花蓮等四縣市略為成長，或因當地仍以透天厝或傳統住宅型態為主。

六都方面，2025年平均每戶坪數以台中市47.3坪最高，其次為台南市46.3坪，台北市28.3坪最小。