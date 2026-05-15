聽新聞
0:00 / 0:00
申請原料沖退稅 檢附清單
為協助廠商降低出口成本，台灣自1955年起實施外銷品沖退原料稅制度，關務署昨（14）日提醒，外銷品使用的進口原料所納稅捐，可在成品出口後，依核定的原料核退標準申請沖退稅，應記得檢附用料清單。
依關稅法與外銷品沖退原料稅辦法規定，廠商申請沖退進口原料稅，應於原料進口加工產製時，向經濟部產發署申請核定原料核退標準，並在原料進口放行隔日起一年六個月內，且於原料核退標準效期內，完成外銷品出口及沖退稅申請。
關務署提醒，廠商在出口報關時，應於報單「申請沖退原料稅欄」申報代碼「Y」，並應檢附外銷品使用原料及其供應商資料清表（用料清表）供核。
廠商申辦沖退稅可採紙本或電子化擇一方式申請，若採紙本申辦者，應於出口報關時，一併檢附紙本用料清表；若採電子化申辦者，則應於出口報關前，以工商憑證登入系統製作並上傳用料清表。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。