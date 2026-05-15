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申請原料沖退稅 檢附清單

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

為協助廠商降低出口成本，台灣自1955年起實施外銷品沖退原料稅制度，關務署昨（14）日提醒，外銷品使用的進口原料所納稅捐，可在成品出口後，依核定的原料核退標準申請沖退稅，應記得檢附用料清單。

關稅法與外銷品沖退原料稅辦法規定，廠商申請沖退進口原料稅，應於原料進口加工產製時，向經濟部產發署申請核定原料核退標準，並在原料進口放行隔日起一年六個月內，且於原料核退標準效期內，完成外銷品出口及沖退稅申請。

關務署提醒，廠商在出口報關時，應於報單「申請沖退原料稅欄」申報代碼「Y」，並應檢附外銷品使用原料及其供應商資料清表（用料清表）供核。

廠商申辦沖退稅可採紙本或電子化擇一方式申請，若採紙本申辦者，應於出口報關時，一併檢附紙本用料清表；若採電子化申辦者，則應於出口報關前，以工商憑證登入系統製作並上傳用料清表。

關稅

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