2026報稅／大陸所得 要申報綜所稅

財政部台北國稅局表示，民眾若有中國大陸來源所得，應併入個人綜合所得稅申報，而非申報最低稅負；不過若是香港、澳門來源所得，則視為海外所得，應申報最低稅負。

台北國稅局指出，依《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》規定，台灣地區人民只要取得大陸來源所得，就應與台灣來源所得一併課徵綜所稅，不過，若納稅人在大陸當地已繳納所得稅，可在台灣申報時於限額內扣抵。

國稅局近期查核發現，部分民眾對相關規定不熟悉，尤其是出售大陸不動產時，常誤以為屬於境外交易、不需在台申報，因此產生漏報情況。

舉例來說，大華（化名）為台灣地區人民，也是我國境內居住者，2022年度出售位於上海的不動產，成交價折合新台幣約3,000萬元，但在當年度綜所稅結算申報時，卻未申報這筆大陸來源所得。

後續經國稅局查獲，由於大華無法提出購屋成本、相關費用等證明文件，因此國稅局依規定，直接按不動產實際成交價格的12％推算所得額，認定其所得為360萬元，除補徵漏報稅額外，並依漏稅額裁處二倍以下罰鍰。

國稅局提醒，民眾若在大陸有出售房地產、租金收入、投資收益或其他所得，都屬於大陸地區來源所得，原則上都應主動申報，以免後續遭補稅處罰。

此外，若民眾已發現有漏報情況，只要在尚未被檢舉、也還沒被國稅局調查前，主動向稅捐機關補報並補繳稅款，依《稅捐稽徵法》第48條之1規定，可加計利息免罰。