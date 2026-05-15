聽新聞
0:00 / 0:00

2026報稅／大陸所得 要申報綜所稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局表示，民眾若有中國大陸來源所得，應併入個人綜合所得稅申報，而非申報最低稅負；不過若是香港、澳門來源所得，則視為海外所得，應申報最低稅負。

台北國稅局指出，依《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》規定，台灣地區人民只要取得大陸來源所得，就應與台灣來源所得一併課徵綜所稅，不過，若納稅人在大陸當地已繳納所得稅，可在台灣申報時於限額內扣抵。

國稅局近期查核發現，部分民眾對相關規定不熟悉，尤其是出售大陸不動產時，常誤以為屬於境外交易、不需在台申報，因此產生漏報情況。

舉例來說，大華（化名）為台灣地區人民，也是我國境內居住者，2022年度出售位於上海的不動產，成交價折合新台幣約3,000萬元，但在當年度綜所稅結算申報時，卻未申報這筆大陸來源所得。

後續經國稅局查獲，由於大華無法提出購屋成本、相關費用等證明文件，因此國稅局依規定，直接按不動產實際成交價格的12％推算所得額，認定其所得為360萬元，除補徵漏報稅額外，並依漏稅額裁處二倍以下罰鍰。

國稅局提醒，民眾若在大陸有出售房地產、租金收入、投資收益或其他所得，都屬於大陸地區來源所得，原則上都應主動申報，以免後續遭補稅處罰。

此外，若民眾已發現有漏報情況，只要在尚未被檢舉、也還沒被國稅局調查前，主動向稅捐機關補報並補繳稅款，依《稅捐稽徵法》第48條之1規定，可加計利息免罰。

國稅局 澳門 綜所稅

延伸閱讀

遺產未完稅 移轉有條件

2026報稅／網紅漏稅 6月底前補報免罰

股東紀念品支出不得抵稅 相關費用屬交際應酬 並非業務推廣

貨物稅退稅 列帳有眉角

相關新聞

2026報稅／大陸所得 要申報綜所稅

財政部台北國稅局表示，民眾若有中國大陸來源所得，應併入個人綜合所得稅申報，而非申報最低稅負；不過若是香港、澳門來源所得，則視為海外所得，應申報最低稅負。

申請原料沖退稅 檢附清單

為協助廠商降低出口成本，台灣自1955年起實施外銷品沖退原料稅制度，關務署昨（14）日提醒，外銷品使用的進口原料所納稅捐，可在成品出口後，依核定的原料核退標準申請沖退稅，應記得檢附用料清單。

房屋稅籍戶數 十年增二成

財政部昨（14）日統計，去年房屋稅開徵戶數包含住家、營業用途等在內共1,184萬戶，較2015年增加185萬戶，十年增幅近兩成，主因持續推動都更、新建房屋增加；此外，隨少子女化、晚婚，單人或小宅型態戶數增加，亦推升房屋稅籍戶數。

財部：北市近10年住宅坪數減少7.2% 反映小宅趨勢

財政部最新統計顯示，近10年房屋稅開徵戶數成長近2成，各縣市平均每戶坪數自42.3坪縮減為40.7坪，六都之中，以台北市...

少子女化、晚婚、單人、小宅戶數增 房屋稅開徵戶數10年增近2成

據財政部統計，2025年房屋稅開徵戶數包含住家、營業用途等在內共計1,184萬戶，較2015年增加185萬戶，10年來增幅近2成，主要因持續推動都市更新、新建房屋增加；此外，隨少子女化、晚婚，單人或小宅型態的戶數增加，亦推升房屋稅籍戶數。

股市熱、房市冷 稅收差距拉大 證交稅前四月是土增稅8倍

今年股市與房市冷熱兩樣情，也直接反映在交易稅收上。台灣房屋根據財政部資料統計，今年前4個月證券交易稅收超過1782億元，獨占全國總稅收逾兩成；相較之下，與土地交易高度相關的土地增值稅，前四個月稅收約222.2億元，年減11.3%。換言之，今年前四個月證交稅規模已是土增稅的8倍以上，凸顯資金熱度明顯偏向股市，房市交易則仍受政策與買氣低迷壓抑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。