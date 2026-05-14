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財部：去年外銷品沖退稅42億元 電子化申辦逾7成

中央社／ 台北14日電

財政部關務署今天表示，114年外銷品沖退原料稅案件逾16.3萬件，金額達新台幣42億元，其中電子化申辦占74%，已成主流。

財政部關務署副署長蘇淑貞今天於例行記者會表示，為協助廠商降低出口成本、強化國際競爭力，台灣自44年起實施外銷品沖退原料稅制度，外銷品使用的進口原料所納稅捐，得於成品出口後依核定的原料核退標準申請沖退稅。

蘇淑貞表示，透過該制度，企業可有效減輕稅負與資金壓力，呼籲廠商積極利用。根據統計，去年外銷品沖退原料稅案件逾16.3萬件，金額達42億元，與近年表現差距不大，其中電子化申辦占74%，已成主流；今年前4月外銷品沖退原料稅案件共5.3萬件、金額17億元，表現也與去年同期持平。

蘇淑貞提醒，若採行電子化作業，全程無紙化辦理，且自申請至退稅入帳僅需3至5天，不僅節能減碳，更大幅提升效率與資金運用彈性，呼籲尚未採用電子化申辦的廠商盡速導入，以享受快速退稅便利。

此外，關務署表示，依關稅法及外銷品沖退原料稅辦法規定，廠商申請沖退進口原料稅，應於原料進口加工產製時，向經濟部產業發展署申請核定原料核退標準，並在原料進口放行的隔天起1年6個月內，且於原料核退標準效期內，完成外銷品出口及沖退稅申請。

關務署說明，出口報關時，除應於報單「申請沖退原料稅欄」申報代碼「Y」，並應檢附外銷品使用原料及其供應商資料清表供核。廠商申辦沖退稅可採紙本或電子化方式申請，採紙本申辦者，應於出口報關時，一併檢附紙本用料清表；採電子化申辦者，應於出口報關前，以工商憑證登入「外銷品沖退原料稅電子化作業系統」製作並上傳用料清表。

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