財部：北市近10年住宅坪數減少7.2% 反映小宅趨勢

財政部最新統計顯示，近10年房屋稅開徵戶數成長近2成，各縣市平均每戶坪數自42.3坪縮減為40.7坪，六都之中，以台北市減幅7.2%最大，114年平均坪數28.3坪，為全國最小，反映住宅「小坪數化」趨勢。

財政部統計處今天發布財政統計通報，說明104年、109年、114年房屋稅開徵情形。

統計處指出，去年房屋稅開徵戶數包含住家、營業用途等在內共1184萬戶，較104年增加185萬戶，10年來增幅達18.5%，主要因持續推動都市更新、新建房屋增加，此外，隨少子女化、晚婚，單人或小宅型態的戶數增加，也推升房屋稅籍戶數。

比較各縣市平均每戶坪數，統計處表示，受房價上升及住宅小坪數化影響，近10年逾8成縣市的平均每戶坪數呈現縮減，僅台東、花蓮等4個縣市略為成長，或因當地仍以透天厝或傳統住宅型態為主。

統計處表示，坪數減幅較大的縣市，依序為金門縣、連江縣及澎湖縣，幅度介於8%至12%，可能是因近年離島地區建造成本上升，以及單身與小家庭居住需求增加，建商主推華廈、公寓住宅有關。

六都方面，統計處說明，114年平均每戶坪數以台中市47.3坪最高，其次為台南市46.3坪，桃園市43.9坪排名第3，高雄市42坪排名第4，新北市32.1坪排名第5，而台北市28.3坪最小，亦為全國唯一跌破30坪的縣市。

根據統計，104年至114年間六都平均每戶坪數減幅由大到小分別為台北市7.2%、台南市5.8%、桃園市5.1%、台中市5.1%、新北市3.3%、高雄市3%。

此外，以整體納稅義務人性別觀察，統計處指出，女性占比升至45.2%，為歷年新高，兩性差距縮小至9.6個百分點的最低水準。

年齡別方面，統計處說明，房屋稅納稅義務人以中高齡族群為主，60歲以上族群占近5成，主要是隨房屋持有人年齡增長，使得整體結構呈現高齡化趨勢。

統計處補充，綜合性別與年齡級距觀察，各年齡層均以男性納稅人占比較高；不過，隨著年齡增長，女性經濟能力提高及財產分配型態轉變，女性占比隨之上升，高點落於60至69歲年齡層，占47.3%。