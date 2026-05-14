少子女化、晚婚、單人、小宅戶數增 房屋稅開徵戶數10年增近2成

據財政部統計，2025年房屋稅開徵戶數包含住家、營業用途等在內共計1,184萬戶，較2015年增加185萬戶，10年來增幅近2成，主要因持續推動都市更新、新建房屋增加；此外，隨少子女化、晚婚，單人或小宅型態的戶數增加，亦推升房屋稅籍戶數。

以納稅義務人性別觀察，女性占比升至45.2％，為歷年新高，兩性差距縮小至9.6個百分點之最低水準；從年齡別觀察，房屋稅納稅義務人以中高齡族群為主，60歲以上族群占近5成，主要是隨房屋持有人年齡增長，致整體結構呈現高齡化趨勢。就性別與年齡級距觀察，各年齡層均以男性納稅人占比較高，但隨年齡增長，女性經濟能力提高及財產分配型態轉變，女性占比隨之上升，高點落於60至69歲年齡層，占4成7。

受房價上升及住宅小坪數化影響，近10年逾8成縣市之平均每戶坪數呈現縮減，僅臺東、花蓮等4個縣市略為成長，或因當地仍以透天厝或傳統住宅型態為主。

六都方面，2025年平均每戶坪數以台中市47.3坪最高，其次為台南市46.3坪，台北市28.3坪最小，也是為全國唯一跌破30坪之縣市。

坪數減幅較大者，依序為金門縣、連江縣及澎湖縣，幅度約介於8%至12%，可能係近年離島地區建造成本上升，以及單身與小家庭居住需求增加，建商主推華廈、公寓住宅有關。