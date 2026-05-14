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股市熱、房市冷 稅收差距拉大 證交稅前四月是土增稅8倍

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
稅收股房兩樣情。證交稅高漲，前四月超過土增稅八倍，不過房屋交易契稅小幅增長，跟豪宅交易出現有關。圖為陶朱隱園。圖／台灣房屋提供
稅收股房兩樣情。證交稅高漲，前四月超過土增稅八倍，不過房屋交易契稅小幅增長，跟豪宅交易出現有關。圖為陶朱隱園。圖／台灣房屋提供

今年股市與房市冷熱兩樣情，也直接反映在交易稅收上。台灣房屋根據財政部資料統計，今年前4個月證券交易稅收超過1782億元，獨占全國總稅收逾兩成；相較之下，與土地交易高度相關的土地增值稅，前四個月稅收約222.2億元，年減11.3%。換言之，今年前四個月證交稅規模已是土增稅的8倍以上，凸顯資金熱度明顯偏向股市，房市交易則仍受政策與買氣低迷壓抑。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台股大盤指數從去年上半年的關稅戰低點起算，近一年來從不到22000點衝上42000點，年漲2萬點的狂飆，吸引國人大舉進軍股市，帶動證交稅的大幅成長；今年前四個月稅收將近1800億元，已高過2022年全年的1756億元，預估今年全年可望進帳超過3000億元，有機會創史上單年新高。股市暢旺也影響許多人的資金規劃，例如借貸買股，或延遲購屋計畫，也讓房市交易更加冷淡。

相較股市交易熱絡，房市相關稅收則顯疲弱。台灣房屋指出，房市在政府打炒房與第七波信用管制影響下，交易量尚未明顯回溫，土地增值稅已連續兩年萎縮超過一成。若與第七波信用管制前的2024年上半年相比，今年房市稅收仍處於衰退狀態，顯示市場買氣尚未恢復。

不過，房屋交易相關的契稅表現相對有撐。今年1至4月契稅累計達53.2億元，年增7.7%，雖然規模遠小於證交稅與土增稅，但在房市低潮中仍逆勢成長，主要來自部分工業廠辦、新案交屋與高總價豪宅交易挹注。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，今年契稅較去年成長，主因是苗栗、台南、新北與台北第1季稅收明顯增加。位居竹科、中科之間的苗栗，有不少有多筆億元級的工業廠辦交易，對稅收的貢獻大。加上近期屢見指標豪宅交易，像是信義計畫區的螺旋豪宅「陶朱隱園」，去年第4季至今傳出兩筆交易，由於豪宅的房屋評定現值高昂，粗估每戶契稅可達300萬至500萬元，堪稱稅收的大補帖。

土增稅 土地增值稅 證交稅

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