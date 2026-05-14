股市吸金、房市失血！證交稅4個月狂飆近1,800億 房地產稅收慘輸

今年股市熱、房市冷，證券與不動產的交易稅收表現也天差地遠。台灣房屋根據財政部資料，統計今年前四月的證券與不動產交易稅收，其中證券交易稅前四月稅收超過1782億元，獨佔全國總稅收的20%以上。

對照之下，不動產交易稅顯得小巫見大巫，土地交易的土地增值稅，受交易件數下滑影響，前四月稅收總金額約222.2億元，年減11.3%；但房屋交易的契稅，今年前四月累計達53.2億元，在房市低潮下，逆勢年增7.7%，表現令人眼睛為之一亮。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台股大盤指數從去年上半年的關稅戰低點起算，近一年來從不到22,000點衝上42,000點，年漲2萬點的狂飆，吸引國人大舉進軍股市，帶動證交稅的大幅成長。

今年前四月稅收將近1,800億元，已高過2022年全年的1,756億元，預估2026年全年可望進帳超過3,000億元，有機會創史上單年新高。股市暢旺也影響了許多人的資金規劃，例如借貸買股，或延遲購屋計畫，也讓房市交易更加冷淡。

相較股市今年瘋狂吸金，房市在政府打炒房的大環境下，今年的稅收表現與第七波信用管制前的2024上半年相比，仍處於衰退狀態，土增稅連續兩年萎縮超過一成；契稅則略有起色，今年前四月表現略優於去年，但與2024年同期相比還是縮水了6億元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，今年契稅較去年成長，主因是苗栗、台南、新北與台北第1季稅收明顯增加。其中苗栗今年第1季契稅年增率超過100%，增幅居全台之冠，主要是近半年來，位居竹科、中科之間的苗栗，有不少有多筆億元級的工業廠辦交易，因買賣契稅是以房屋評定現值的6%計收，所以面積大工業廠辦，房屋評定現值高，對稅收的貢獻也大。

而台南、新北則有不少新案交屋過戶，低屋齡的房子評定現值也較突出，帶動契稅成長；台北市則在北士科及AI議題帶動下，企業購置商廠辦的需求穩健，加上近期屢見指標豪宅交易，像是信義計畫區的螺旋豪宅「陶朱隱園」，去年第4季至今就傳出兩筆交易，由於豪宅的房屋評定現值高昂，粗估每戶契稅可達300萬~500萬元，堪稱稅收的大補帖。