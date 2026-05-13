民宿免營業稅 須符合條件

經營民宿不一定免營業稅，財政部中區國稅局表示，只要以營利為目的提供住宿服務並收取費用，原則上都應辦理稅籍登記並依法繳納營業稅；若符合「小規模家庭副業」條件，才可免辦稅籍登記、免課營業稅。

民宿業者未依規辦理，遭查獲除補稅外，還可能挨罰。

國稅局指出，經主管機關核准登記的民宿，若同時符合「客房數五間以下」、「客房總面積不超過150平方公尺」，及「未僱用員工、由業者自行經營」等三條件，可視為家庭副業，免辦稅籍登記，也免徵營業稅。

國稅局表示，若民宿每月銷售額未達5萬元，雖須辦理稅籍登記，但可免徵營業稅；若每月銷售額達5萬元、未滿20萬元，則由國稅局按季查定課徵，適用1%稅率；每月銷售額達20萬元以上，則須使用統一發票，並按期自行報繳5%營業稅。