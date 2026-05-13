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變更保單要保人 注意稅事

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

父母幫子女買保單很常見，但若日後將「要保人」改成子女，等同將保單價值無償移轉，屬贈與行為，若超過免稅額（2026年每人每年244萬元），應在30日內申報贈與稅

財政部北區國稅局表示，依《遺產及贈與稅法》規定，財產所有人無償將財產移轉給他人，經對方同意後，即屬贈與行為。實務上，許多父母會以自己為要保人、子女為被保險人及受益人購買保單，等子女成年後，再將要保人變更為子女，但此舉等同將保單權利價值移轉給子女，因此須課徵贈與稅。

國稅局指出，申報時應以「保單變更日的保單價值準備金」作為贈與金額計算基礎，並須在要保人變更後30日內辦理贈與稅申報。

國稅局舉例，美美（化名）2021年投保外幣終身壽險，由自己擔任要保人，女兒為被保險人，直到2026年1月，美美將保單要保人改為女兒，變更當日保單價值準備金600萬元，扣除當年度免稅額244萬元後，應繳納贈與稅35.6萬元。

國稅局提醒，民眾辦理要保人變更前，可先確認保單價值準備金，確認是否涉及贈與稅問題，以免漏稅挨罰。

保單 國稅局 贈與稅

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