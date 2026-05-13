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股東紀念品支出不得抵稅 相關費用屬交際應酬 並非業務推廣

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
每到股東會旺季，不少企業都會準備紀念品，往往成為股東間熱議話題。示意圖。 記者李珣瑛／攝影
每到股東會旺季，不少企業都會準備紀念品，往往成為股東間熱議話題。示意圖。 記者李珣瑛／攝影

每到股東會旺季，不少企業都會準備紀念品，往往成為股東間熱議話題。財政部高雄國稅局提醒，公司購買股東紀念品，要留意營業稅處理方式，所支付的營業稅，不能用來扣抵銷項稅額，若誤列進項稅額扣抵，恐遭補稅處罰。

根據《加值型及非加值型營業稅法》，明訂五種不可扣抵銷項稅額的情形，第一是買進的貨物或勞務，未依規定取得並保存憑證；第二，非供本業及附屬業務使用的貨物或勞務，也不能扣抵，但若為協助國防建設、慰勞軍隊及對政府捐獻者，不在此限。

第三是交際應酬用之貨物或勞務；第四是酬勞員工個人的貨物或勞務；最後是自用乘人小汽車。

營業稅不得扣抵情況
營業稅不得扣抵情況

高雄國稅局表示，屬於交際應酬用途的貨物或勞務，其進項稅額不得扣抵銷項稅額；而所謂交際應酬用途，除宴客外，也包含與推廣業務無關的餽贈行為。

國稅局指出，許多企業會在股東會發送環保杯、超商商品卡、家電或生活用品等股東紀念品，但因這類贈品並非用於公司營業或推廣業務，而是屬於對股東的餽贈，相關進項稅額不能申報扣抵。

舉例來說，甲公司為召開股東會，向乙公司購買1萬個環保杯作為股東紀念品，取得銷售額600萬元、進項稅額30萬元的三聯式統一發票。

雖甲公司依法取得合法憑證，但因股東紀念品屬與推廣業務無關的餽贈，因此這筆30萬元進項稅額，不能用來扣抵銷項稅額。

換句話說，公司雖然可以將購買紀念品列為費用，但其中所支付的營業稅，不能再拿來折抵營業稅負。

國稅局提醒，營業人在申報營業稅時，應先確認進項稅額是否符合扣抵規定，避免因誤列扣抵而遭補稅及裁罰。尤其每年股東會旺季，不少企業大量採購紀念品，或是年節犒賞員工、送禮給客戶等情況，都要特別留意相關稅務規定。

此外，若企業已誤將不可扣抵的進項稅額申報扣抵，只要在未被檢舉、也尚未被國稅局調查前，自行補報並補繳稅款及利息，仍可依《稅捐稽徵法》規定免予處罰。

國稅局 營業稅 財政部

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