財政部預告電動車具結免稅新規 減輕先徵後退壓力

電動車減免貨物稅優惠已延長至119年底，為減輕業者面臨「先徵後退」的資金壓力，財政部預告新規，增訂廠商得申請具結免稅出廠或進口放行，待完成申領牌照登記再辦理銷案等規定，自116年起施行。

總統去年修正公布貨物稅條例，延長電動車減免貨物稅優惠至119年底，藉此減輕民眾購車成本負擔，並推動政府運具電動化階段性目標。

財政部說明，依照現行規定，廠商於國內產製出廠時或自國外進口時，須先報繳貨物稅，待完成申領牌照登記後再申請退還貨物稅，造成資金積壓及徒增依從成本，也增加稽徵機關與海關徵收、審理及退稅等稽徵成本。

為減輕業者可能面臨「先徵後退」的資金壓力，財政部本月預告「貨物稅稽徵規則」部分條文修正草案，增訂產製廠商或進口人於電動車輛出廠或進口前，得申請具結免稅出廠或進口放行，待完成申領牌照登記再辦理銷案的規定。

另考量實務作業需要，修正草案明定，倘若委託代製的應稅貨物包裝上已載明產品編號，稽徵機關得據此查核有無辦理廠商登記及產品登記等稅籍管理事項，包裝上得擇一載明受託代製廠商或委託廠商的名稱、地址。