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開民宿前先搞懂！符合這三大條件才能免徵營業稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
民宿業者若因不熟悉規定，未辦理稅籍登記即開始營業，若遭查獲，除補徵漏稅外，還可能被裁罰。聯合報系資料照
民宿業者若因不熟悉規定，未辦理稅籍登記即開始營業，若遭查獲，除補徵漏稅外，還可能被裁罰。聯合報系資料照

經營民宿不一定都能免稅。財政部中區國稅局提醒，只要以營利為目的提供住宿服務並收取費用，原則上都應辦理稅籍登記並依法繳納營業稅；若符合「小規模家庭副業」條件，才可免辦稅籍登記、免課營業稅。民宿業者若未依規定辦理，遭查獲除須補稅外，還可能挨罰。

中區國稅局表示，近年國內知性旅遊、深度旅遊風氣興盛，各地特色民宿快速增加，不少民眾投入經營。不過，許多業者誤以為民宿規模小、房間數不多，就不必辦理稅籍登記，實際上仍須視是否符合免辦條件而定。

國稅局指出，經主管機關核准登記的民宿，若同時符合「客房數5間以下」、「客房總面積不超過150平方公尺」，以及「未僱用員工、由業者自行經營」等三項條件，可視為家庭副業，免辦稅籍登記，也免徵營業稅。

不過，只要不符合上述條件，例如房間數較多、規模擴大或有聘請員工，就必須依法向所在地國稅局辦理稅籍登記，並依營業規模課徵營業稅。

中區國稅局進一步說明，若民宿每月銷售額未達5萬元，雖仍須辦理稅籍登記，但可核定免徵營業稅；若每月銷售額達5萬元、未滿20萬元，則由國稅局按季查定課徵，適用1%稅率。至於每月銷售額達20萬元以上者，則須使用統一發票，並按期自行申報繳納5%營業稅。

國稅局提醒，部分民宿業者因不熟悉規定，未辦理稅籍登記即開始營業，若遭查獲，除補徵漏稅外，還可能被裁罰，反而增加經營成本。

不過，若業者在未被檢舉、也尚未被稅捐機關調查前，主動補辦稅籍登記，並補報、補繳漏稅及加計利息，依規定可免予處罰。國稅局也呼籲民宿經營者盡速檢視自身是否符合規定，以免因一時疏忽影響權益。

國稅局 民宿 營業稅

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